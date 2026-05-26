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▲太平洋高氣壓的強弱與位置變化，將是影響薔蜜颱風路徑的關鍵。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

熱帶性低氣壓生成！菲律賓東方海面的熱帶擾動雲系整合已達一定程度，中央氣象署提醒（Jangmi，南韓提供），預估路徑將往西北移動，接近琉球群島後，往北轉向，朝日本方向前進衝，路徑是否更靠近台灣，還有待後續觀察。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，太平洋高氣壓的強弱與位置變化，是影響「薔蜜颱風」路徑的關鍵，如果高壓偏強，薔蜜颱風會較偏西移動、更接近台灣；如果高壓減弱，薔蜜颱風則較容易北轉，拉開對台灣的距離。據氣象署資料顯示，薔蜜颱風生成後，強度有機會達中度颱風以上，近中心最大風速預估能到每秒38公尺，七級風暴風半徑也將擴大到200公里，不過實際路徑、強度還需要多幾天觀察才能評估。氣象署說明，目前薔蜜颱風預估路徑會往西北，抵達琉球南方後，大迴轉朝東北遠離，有部分模式認為它會更靠近台灣才迴轉，主要變因是「太平洋高壓」強度，初步看起來，薔蜜颱風不會直接替台灣帶來風雨，不過可能導致「梅雨鋒面系統」結構被破壞，台灣降雨反而沒這麼多。