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▲孫淑媚化妝後看起來像是韓星，被封為「台版Jennie」。（圖／孫淑媚IG@shumaysun）

45歲女星孫淑媚因外型完全沒老態，化妝、打扮宛如韓星，被封為「台版Jennie」，美照頻頻引發熱議。不少網友都懷疑孫淑媚在臉上動刀，迫切想知道孫淑媚的整形醫生是誰？對此，孫淑媚今日清晨寫下長文解答12項變美祕訣，坦言自己有打肉毒和電音波，但絕對沒在臉上動刀，更開玩笑說讓她變美的醫生「目前手邊交得出去的，只有我爸跟我媽」。孫淑媚清晨5點多在IG、Threads等社群寫下長文，回應外界好奇的問題。她坦言自己最近壓力有點大，「現在全台灣愛美的人好像都堅信世界上存在一位神祕醫生，而且那位醫生還只服務我一個人。我如果現在公開說：『真的沒有醫生。』大家會不會集體崩潰？」孫淑媚幽默笑說她現在交得出來的醫生名單只有她的爸媽，意指她的五官是純天然的，但如果大家不相信，她也無可奈何。接著孫淑媚陸續分享自己的變美要點，第1項就是去做牙齒矯正。孫淑媚表示，矯正牙齒臉型真的會改變，「我個人拔7顆牙」，非常有感觸。另外，孫淑媚也說自己會固定在咀嚼肌部位打肉毒，「大概一年打兩次。 如果工作比較少，我就不打」。至於音波部分，孫淑媚大概半年會打一次，她更說自己會精打細算，「我都會算好時間，工作比較多的時候再去打」，不隨便浪費錢。其他變美秘訣還包含吃膠原蛋白、化妝、維持好心情等，總而言之，就是沒有在臉上動刀。孫淑媚也呼籲大家，「當自己的醫生，沒有人比你自己更了解你。不要亂做（醫美），自我評估一下自己適合什麼、需要什麼。 很多項目不是『大家都做』，你就一定要做。」孫淑媚笑說自己會繼續在變美的道路上努力，「如果我有發現什麼很不錯的東西，一定會再跟大家分享。大家一起優雅凍齡。畢竟…維持童顏，必須巨努！愛美的姐妹弟兄們『童顏巨努』吧！」孫淑媚的貼文曝光後，立刻掀起上萬人觀看，粉絲看了也紛紛留言，感謝她不藏私的解惑，「不枉費凌晨五點多起床，馬上看到第一手本人澄清」、「完全相信沒動過刀，孫淑媚本來就很漂亮，底子很好」、「謝謝妳的分享，真的都很實在」、「起床第一篇就看到這麼勵志的文，我今天好運一整天」、「妳的純原裝美麗逆齡全台灣都認證，太厲害了」。