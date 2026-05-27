熱帶性低氣壓TD06預計將於今（27）日生成為今年第6號颱風薔蜜，氣象專家吳德榮今日在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，準薔蜜颱風路徑將朝琉球東南方海面前進，並逐漸轉向東北大迴轉，雖對台灣無影響，但不確定性仍高。而今、明兩天將持續高溫，全台最高溫將達40度，但周五將受到梅雨季第4波鋒面南下影響，全台轉雨降溫，提醒民眾注意天氣變化。
白天高溫直逼40度！週五鋒面橫掃全台有雨
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今、明（27、28日）滯留鋒在華中，臺灣在暖氣團內，水氣少、大氣穩定，白天「炙熱如盛夏」，今日仍在高峰、全臺最高氣溫直逼40度，明日微降、仍很熱；應注意防晒、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部23至39度、中部22至37度、南部23至40度、東部20至38度。
吳德榮指出，週五（29日）梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。週六(30日)鋒面受到破壞、並南移至巴士海峽，北臺雨後多雲、其他地區仍有局部降雨的機率。週日（31日）各地多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。
進一步觀察發現，下週一、二（6月1日、2日)「薔蜜」外圍的東北風帶進少許水氣，北部、東北部轉有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴。下週三至週五（6月3至5日）「薔蜜」遠離，西南季風進入南海，臺灣附近大氣漸趨不穩定，午後對流機率逐日提高。
薔蜜颱風最新動態！預估路徑大迴轉：對台無直接威脅
根據氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在關島西南方海面，向北北西移動，預計今將發展為第6號颱風「薔蜜」，下週一2時進行至琉球東南方海面。
根據最新美國模式、系集路徑模擬圖顯示，5天後「薔蜜」的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉；雖對臺皆無直接威脅，但「潛勢預測圖」的紅框及模式個別系集成員的路徑，皆顯示預測路徑的「不確定性」，仍需持續密切觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今、明（27、28日）滯留鋒在華中，臺灣在暖氣團內，水氣少、大氣穩定，白天「炙熱如盛夏」，今日仍在高峰、全臺最高氣溫直逼40度，明日微降、仍很熱；應注意防晒、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部23至39度、中部22至37度、南部23至40度、東部20至38度。
進一步觀察發現，下週一、二（6月1日、2日)「薔蜜」外圍的東北風帶進少許水氣，北部、東北部轉有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴。下週三至週五（6月3至5日）「薔蜜」遠離，西南季風進入南海，臺灣附近大氣漸趨不穩定，午後對流機率逐日提高。
根據氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在關島西南方海面，向北北西移動，預計今將發展為第6號颱風「薔蜜」，下週一2時進行至琉球東南方海面。
根據最新美國模式、系集路徑模擬圖顯示，5天後「薔蜜」的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉；雖對臺皆無直接威脅，但「潛勢預測圖」的紅框及模式個別系集成員的路徑，皆顯示預測路徑的「不確定性」，仍需持續密切觀察。