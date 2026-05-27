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▲有網友對於自己在大巨蛋看中場演出被擋感到不滿，直呼對方是白目老猴。（圖／翻攝自Threads）

▲Rona在留言處指出，該名網友提到的「白目老猴」其實是她的爸爸。（圖／翻攝自Threads）

▲Rona不僅僅是LG雙子啦啦隊，更是K-POP現役女偶像ILY:1成員之一。（圖／記者張一笙攝）

韓職人氣啦啦隊LG雙子啦啦隊昨（26）日受邀來台，在臺北大巨蛋與味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女合體演出，不只帶來開場舞與應援，中場表演更掀起全場高潮。不過就在LG女孩們跳舞期間，現場卻意外爆發「亂入爭議」，有網友在社群怒噴一名男子突然從觀眾席走下樓梯，痛批對方擋到官方攝影畫面，甚至直接開酸「哪來的白目老猴」，未料引來LG雙子啦啦隊台灣籍成員張競親回：「他是我爸。」讓不少網友在底下直言：「尷尬了！」昨日中場舞後，有網友在社群點名有人在前站著擋到演出畫面，該名網友發文時情緒相當激動，不只附上男子側臉照，還嗆聲表示：「明天三壘還要再走一次嗎？」相關貼文曝光後迅速引發討論，部分球迷也跟著加入批評行列，認為中場舞期間確實不該隨意走動，不過也有另一派網友認為，該區本來就是可通行區域，而且男子看起來只是正常返回座位，不懂為何要被公開拍照公審。沒想到事情後續卻突然神展開，LG雙子台灣籍啦啦隊成員Rona（張競）竟親自現身留言區，只淡淡留下4字：「他是我爸。」短短一句話瞬間讓整串留言區炸鍋，也讓原本怒噴的網友當場大型社死，其他球迷則笑翻留言：「這下尷尬了」、「原來是爸爸來看女兒」、「砲哥直接翻車。」甚至有人開玩笑喊：「抱歉我岳父擋到大家鏡頭了。」隨著真相曝光後，不少網友開始反過來批評原PO太衝動，認為不該在未確認情況下就公開羞辱陌生人，尤其對方其實只是來看自己女兒演出，結果卻莫名被罵成「白目老猴」，讓不少球迷直呼相當無辜。有粉絲更表示：「爸爸來支持女兒到底哪裡有問題？」也有人認為，現在球場文化越來越容易出現「攝影至上」心態，只要擋到鏡頭就會被炎上。另外也有不少人大讚Rona的危機處理，有不少粉絲大讚她高EQ處理，既沒有動怒，也沒有反擊，只用一句「他是我爸」就讓整件事瞬間降溫。事實上，Rona不僅僅是LG雙子啦啦隊，她的另一個身分還是K-POP現役女偶像，是ILY:1成員之一，兼具偶像與啦啦隊身份，在台、韓2地都擁有不少粉絲，這次事件意外掀起話題，也讓不少球迷再次注意到她的高人氣與親民形象。