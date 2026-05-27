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比賽地點： 雷霆主場（Paycom Center）





雷霆主場（Paycom Center） 開賽時間： 5月27日（三）上午08：30





奧克拉荷馬雷霆：修正外線低迷大當機，板凳群需挺身而出分擔壓力 雷霆隊在G4暴露出極大的進攻隱憂，整場團隊投籃命中率慘跌破35%，外線三分球命中率更是連20%都不到，完全陷入大迷航。在二當家缺陣與替補戰力熄火的雙重打擊下，雷霆的進攻流於亞歷山大的個人單打。回到主場後，雷霆必須找回招牌的快速攻防轉換節奏，卡魯索、華萊士等射手群必須在主場挺身而出，重新找回外線彈著點，只有在外線維持威脅，才能有效幫SGA拉開單打空間、減輕包夾壓力。





雷霆隊在G4暴露出極大的進攻隱憂，整場團隊投籃命中率慘跌破35%，外線三分球命中率更是連20%都不到，完全陷入大迷航。在二當家缺陣與替補戰力熄火的雙重打擊下，雷霆的進攻流於亞歷山大的個人單打。回到主場後，雷霆必須找回招牌的快速攻防轉換節奏，卡魯索、華萊士等射手群必須在主場挺身而出，重新找回外線彈著點，只有在外線維持威脅，才能有效幫SGA拉開單打空間、減輕包夾壓力。 聖安東尼奧馬刺：延續G4全能攻防氣勢，控制失誤並利用身材優勢壓制內線 馬刺隊隨隊記者指出，黑衫軍在前一戰能贏球，核心關鍵就在於將身材對位優勢發揮到極致，由文班亞馬坐鎮禁區，外線聯手撕裂雷霆進攻節奏。來到客場天王山，馬刺預計會繼續沿用高大陣容來壓迫雷霆的突破路線。馬刺需要防範的是客場作戰時開局可能遭遇的防守哨音挑戰，後場核心必須維持冷靜與穩定的傳球節奏，減少非受迫性失誤，只要能掌控好防守籃板並控制好比賽節奏，馬刺有很大的機會在客場反客為主。





聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） 馬刺隊的「外星人」文班亞馬，無疑是這個系列賽最無解的黑科技存在。在關鍵的G4中，他僅出賽31分鐘便高效狂轟全場最高的33分，外加8籃板、5助攻與3阻攻的超人數據，前三節就隻身擊潰了雷霆防線，將比賽直接帶入垃圾時間。文班亞馬在防守端展現的巨大護框威嚇力，是雷霆突破手們過不去的噩夢。在即將到來的G5天王山生死戰中，文班亞馬依然是馬刺隊最具破壞力的終極核武，他能否在奧克拉荷馬的魔鬼主場延續這種降維打擊的宰制力，將直接決定馬刺能否搶先聽牌。





馬刺隊的「外星人」文班亞馬，無疑是這個系列賽最無解的黑科技存在。在關鍵的G4中，他僅出賽31分鐘便高效狂轟全場最高的33分，外加8籃板、5助攻與3阻攻的超人數據，前三節就隻身擊潰了雷霆防線，將比賽直接帶入垃圾時間。文班亞馬在防守端展現的巨大護框威嚇力，是雷霆突破手們過不去的噩夢。在即將到來的G5天王山生死戰中，文班亞馬依然是馬刺隊最具破壞力的終極核武，他能否在奧克拉荷馬的魔鬼主場延續這種降維打擊的宰制力，將直接決定馬刺能否搶先聽牌。 奧克拉荷馬雷霆：傑林·威廉斯（Jaylin Williams） 雷霆隊的替補重要戰力傑林·威廉斯，在即將到來的G5面臨了極大的救贖考驗。在前一場慘敗中，雷霆板凳端進攻嚴重斷電，傑林·威廉斯更在三分線外徹底迷航，全場外線7投僅1中，低迷的手感和錯失的延伸空檔，成為雷霆進攻大當機、分差被迅速拉開的主因之一。在球隊面臨嚴重傷兵潮、前線戰力捉襟見肘的絕境下，傑林·威廉斯在天王山之戰必須扮演更重要的板凳奇兵。他除了要在防守力抗馬刺年輕鋒線、避免犯規麻煩外，更需要找回外線的信心與準心，用精準的外線冷箭讓馬刺的防守付出代價。





至關重要的天王山之戰： 戰成2：2平手的兩隊，誰能在這場傳統的生死大戰中率先贏球聽牌？是回到主場的衛冕軍雷霆，還是氣勢如虹的馬刺？



文班亞馬在客場的宰制力： 上一場狂轟33分降維打擊雷霆的文班亞馬，作客奧克拉荷馬時是否會遭遇雷霆更激烈的肉搏圍剿？他能否維持高檔輸出？



雷霆替補傑林威廉斯的外線救贖： G4外線7投1中導致進攻大當機的傑林·威廉斯，回到主場後能否在板凳端重拾手感，成為雷霆進攻的及時雨？



雷霆傷兵潮下的陣容應變： 陣中主力輪替戰力折損嚴重，總教練代格諾特將如何調配捉襟見肘的後場與側翼，抗衡「完全體」的馬刺防線？





奧克拉荷馬雷霆： 阿傑·米契爾（右小腿肌肉拉傷，確定缺席）、傑倫·威廉斯（左大腿腿筋傷勢/傷病管理，出賽成疑）。





阿傑·米契爾（右小腿肌肉拉傷，確定缺席）、傑倫·威廉斯（左大腿腿筋傷勢/傷病管理，出賽成疑）。 聖安東尼奧馬刺： 無重大傷兵。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:30 AM 聖安東尼奧馬刺 vs. 奧克拉荷馬雷霆 (G5)

✳️對於衛冕軍雷霆隊而言，前一場作客聖城的慘敗無疑是一記當頭棒喝。不僅外線手感集體冰冷，全隊更出現高達14次失誤，痛失率先聽牌的良機。如今大比分被扳成2：2平手，回到奧克拉荷馬主場迎戰天王山之戰，雷霆面臨了極大的陣容調整考驗。新科MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）必須帶頭修正上一場出球受阻的狀況，並寄望角色球員在主場哨音與球迷助威下找回例行賽的進攻準心。這場比賽對雷霆而言是絕對輸不得的主場保衛戰，誓言全力搶下聽牌優勢。馬刺隊在G4展現了恐怖的防守侵略性，首節便打出28：19的小高潮，半場更將雷霆壓制到僅拿38分。靠著窒息式的換防與禁區制空權，黑衫軍成功扭轉了先前1：2落後的被動局面。重回完全體陣容後，明星主控福克斯（De'Aaron Fox）展現了老練的控場價值，大幅減少了年輕球隊的浮躁失誤。此役作客雷霆主場進行天王山之戰，總教練米奇-約翰遜（Mitch Johnson）肯定會要求全隊延續前一戰的鐵血防守強度，誓言要在客場反客為主，一舉奪下聽牌的絕對優勢。✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：