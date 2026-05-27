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今天天氣：紫外線嚴重超標 熱飆37度以上

▲周三、周四持續維持高溫炎熱，局部地區飆破37度，周五降雨氣溫才下滑。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：高溫持續 午後雷雨擴大

▲周五有一波鋒面影響台灣，中部以北雨勢明顯，南台灣降雨機率也提高。（圖／中央氣象署）

一周天氣：薔蜜颱風路徑往西 周五鋒面襲台

▲「薔蜜颱風」預估最快今晚至明晨生成，路徑先往西北，周日（5月31日）最接近台灣。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，「薔蜜颱風」（Jangmi，南韓提供）預估最快今（27）日生成，薔蜜颱風路徑先往西北，周日（5月31日）最接近台灣，後續往東北轉向；周五（5月29日）則會有鋒面導致全台有雨，北部、宜蘭要注意局部大雨發生。5月27日今天的天氣，氣象署指出，受太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，天氣相當穩定，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；氣溫持續高溫炎熱，預測白天高溫普遍在32至36度，其中大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，台東則有焚風發生的可能。花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為西南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。5月28日明天的天氣，氣象署說明，各地仍為多雲到晴，南部內陸及花東縱谷有局部37至38度左右高溫發生的機率，因華中鋒面較為南移接近，午後宜蘭有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮、中部以北山區則有零星短暫雷陣雨。氣象署提到，菲律賓東方海面處於低壓帶，環境適合熱帶系統發展，今年第6號颱風「薔蜜」預估今天就會生成，目前路徑受太平洋高壓導引往西北，何時轉向、是否更靠近台灣還有待觀察；颱風預計周日、下周一（6月1日）最靠近台灣，會替花東帶來一些雨勢，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海則有長浪。周五受鋒面影響，全台降雨機率提高，尤其是中部以北、宜蘭整天有局部短暫陣雨、雷雨，北部、宜蘭有局部大雨發生機率。周六水氣減少，各地回歸多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫降雨，中南部山區則可能有局部大雨。