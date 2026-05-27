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打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？

勞爾轉隊後首秀能否繳出好表現？

洛磯打線能否攻下更多分數支援投手？

投手群對上強敵道奇，能否展現壓制力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月27日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上科羅拉多洛磯的比賽，此戰道奇將推出勞爾（Eric Lauer）先發，而科羅拉多洛磯則是推出弗里蘭（Kyle Freeland）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（34勝20敗）vs科羅拉多洛磯（20勝35敗）比賽時間：台灣時間5月27日（三）早上10:10✅道奇觀戰焦點：道奇近期打下一波三連勝，暫時與教士拉開2.5場的差距。今日道奇將推派近期從藍鳥簽下的勞爾掛帥先發，他能否在轉隊後的首場比賽就交出好表現，將影響道奇能否延續近期連勝氣勢。觀戰重點：✅洛磯觀戰焦點：洛磯昨日因為牛棚後段失手，未能壓制道奇打線，今日能否找回狀態，終止球隊三連敗。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/27）06:10 守護者 VS 國民06:35 光芒 VS 金鶯06:40 天使 VS 老虎06:40 小熊 VS 海盜06:45 勇士 VS 紅襪07:07 馬林魚 VS 藍鳥07:10 紅人 VS 大都會07:40 雙城VS白襪07:40 洋基 VS 皇家07:40 紅雀 VS 釀酒人08:05 太空人 VS 遊騎兵09:40 水手 VS 運動家09:40 費城人 VS 教士09:45 響尾蛇 VS 巨人10:10 道奇VS 洛磯📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇VS 洛磯🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台