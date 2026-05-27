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10分鐘直達信義區、三鐵共構，租金卻是藍線最低點。台北市地政局統計顯示，南港站近一年每坪均租約1,405元，低於龍山寺站的1,431元；信義房屋南港站前店李維倫分析，這是住辦混用與大坪數新成屋拉低統計均值所致，非地段弱勢。李維倫表示，南港站租金顯示偏低，主因之一在於統計中納入住辦產品。這類產品多實際作為辦公室使用，租金水準與純住宅市場不同，本就低於一般住家租金。此外，南港站近年新成屋與交屋量體大，住宅產品多為30至50坪的大樓規劃，雖然總租金金額偏高，但因坪數較大，換算後每坪租金相對較低，進一步拉低站點平均租金。在交通條件上，南港站具備捷運、台鐵與高鐵共構，通勤效率不輸市中心，周邊亦有家樂福、全聯等日常採買點。然而李維倫指出，對部分租客而言，通勤便利不等於生活機能成熟，發展已定型的東區或西門町，在餐飲、休閒與生活選擇上仍較具吸引力。他進一步指出，南港站租屋族群結構相對明確，核心客群為在南港軟體園區、經貿園區，甚至內湖科學園區上班的科技族群，這類租客重視通勤時間、住宅新穎度與電梯管理，願意以租金換取時間與居住品質。其次，則是工作地點在信義區的外溢族群，透過10分鐘捷運通勤，可節省約20至30%租金，明顯更具CP值。對於首度租屋的小家庭而言，南港相較市中心，更容易租到附設管理、停車位與較大空間的住宅產品，也是一大誘因。李維倫強調，南港站租金在統計上顯得低於龍山寺站，是因為非純住宅與大坪數住宅樣本集中於站點周邊，使平均值被結構性拉低。雖平均租金統計為北市藍線最低，但實際上南港並非租金便宜區，隨著生活機能仍持續補齊中，工作機會先行、居住人口逐步進駐，他認為，現階段能以二線租金享受一線通勤條件，對租屋族而言具吸引力，但後續隨發展成熟，租金水準仍有反映空間。