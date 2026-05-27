有民眾想入手Apple Watch，列出五大需求，包含看訊息、找iPhone、手錶付款、洗手防水與訊息來電提醒等5大需求，詢問是否該買新款或二手舊款。沒想到不少網友看完後直言，這些幾乎都是Apple Watch基本功能，不必直上高階款，若只是日常通知與付款，Apple Watch SE 3就很夠用；也有人認為若不在意蘋果生態系，小米手環NFC版價格更划算。
PTT iOS板有民眾發文表示，自己想使用Apple Watch，主要需求包括：一、可看訊息及接聽電話；二、可找iPhone位置，讓手機發出聲音；三、可用手錶付款；四、至少能戴著洗手；五、可提醒有訊息或來電。原PO也補充，不介意購買二手品或舊世代產品，想請網友推薦適合型號。
眾人看完5需求認：都是基本功能
貼文曝光後，不少網友認為原PO需求並不高，幾乎每一代Apple Watch都能滿足。有人留言「這不是都基本功能嗎」、「你要的功能每一支都有」、「這要求買SE就可以了，除非在意錶面材質和快充」、「你的需求什麼型號都一樣，SE3幾千元買一買就好了」。也有人提醒，若選二手舊款，最好注意電池健康度，因為標準版Apple Watch續航本來就不算長，太舊的機型可能充電速度慢、電池衰退感也會更明顯。
多數人推Apple Watch SE3
從網友回應來看，最多人推薦Apple Watch SE 3，主因是它能滿足通知、付款、找iPhone、防水與基本健康偵測等需求，價格又比Series與Ultra系列更低。根據Apple台灣官網，Apple Watch SE 3售價7900起，具備尋找iPhone、Apple Pay、防水50公尺、GPS、行動網路選項、S10晶片，電池續航最長可達18小時，低耗電模式下最長可達32小時。
Apple官方也介紹，Apple Watch SE 3可透過Apple Pay付款，並能在找不到iPhone時，點一下手錶上的呼叫iPhone圖像，讓iPhone播放提示聲；防水方面，SE 3具備50公尺防水等級，適合游泳使用，對原PO提到「至少可戴著洗手」的需求來說已明顯足夠。
小米手環可更省
不過，也有網友認為，若原PO只是要通知、提醒、付款與基本配戴功能，不一定非得買Apple Watch。有人建議可考慮「小米手環」、「紅米買一買就夠用了」，也有人指出小米手環NFC版可綁悠遊卡付款，若不追求Apple Watch完整生態系、健康偵測與App支援，確實是更低成本選項。
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眾人看完5需求認：都是基本功能
貼文曝光後，不少網友認為原PO需求並不高，幾乎每一代Apple Watch都能滿足。有人留言「這不是都基本功能嗎」、「你要的功能每一支都有」、「這要求買SE就可以了，除非在意錶面材質和快充」、「你的需求什麼型號都一樣，SE3幾千元買一買就好了」。也有人提醒，若選二手舊款，最好注意電池健康度，因為標準版Apple Watch續航本來就不算長，太舊的機型可能充電速度慢、電池衰退感也會更明顯。
多數人推Apple Watch SE3
從網友回應來看，最多人推薦Apple Watch SE 3，主因是它能滿足通知、付款、找iPhone、防水與基本健康偵測等需求，價格又比Series與Ultra系列更低。根據Apple台灣官網，Apple Watch SE 3售價7900起，具備尋找iPhone、Apple Pay、防水50公尺、GPS、行動網路選項、S10晶片，電池續航最長可達18小時，低耗電模式下最長可達32小時。
Apple官方也介紹，Apple Watch SE 3可透過Apple Pay付款，並能在找不到iPhone時，點一下手錶上的呼叫iPhone圖像，讓iPhone播放提示聲；防水方面，SE 3具備50公尺防水等級，適合游泳使用，對原PO提到「至少可戴著洗手」的需求來說已明顯足夠。
小米手環可更省
不過，也有網友認為，若原PO只是要通知、提醒、付款與基本配戴功能，不一定非得買Apple Watch。有人建議可考慮「小米手環」、「紅米買一買就夠用了」，也有人指出小米手環NFC版可綁悠遊卡付款，若不追求Apple Watch完整生態系、健康偵測與App支援，確實是更低成本選項。