我是廣告 請繼續往下閱讀

周美青分居馬英九 發聲明當天找不到人

曝不介入家務事 相信馬英九會聯繫家屬

馬英九基金會風波延燒，被前總統馬英九委託處理的國安會前秘書長金溥聰今（27）日接受中廣前董事長趙少康專訪，針對馬英九妻子周美青、大姐馬以南發出聲明，以及向法院提出輔助宣告一事，金溥聰坦言，馬家事前沒有聯絡，事後馬英九試圖聯繫周美青也聯絡不上，更透露兩人目前沒有住在一起，住在對面間，「新聞出來後有去敲門，但（周美青）沒有開門」，至於接下來是否會再聯繫兩人，金溥聰說這是馬英九自己要做的事情，他不介入別人家務事。金溥聰長嘆一口氣，說事後他有問總統，但馬英九說最近沒有看到兩人，周美青有時候會拿藥給他。趙少康隨即反問「沒有住在一起？」金也坦言他們住在同一層的對面間，那間本來是馬英九的父母住的，不過周美青知道這件事。金溥聰說，馬以南非常強勢，基金會董事薛香川曾經帶著一個律師早上去敲馬英九還有周美青的門，馬告訴他，那天發生新聞報出來，他去按門鈴要找周美青找不到。他推測，周美青的聲明是通通交給馬大姊，可是有沒有可能，周美青沒有想到馬以南5月15日會去法院提出輔助宣告，「我心中是有個問號，也許兩人商量好？」至於馬英九現在是否獨居？金溥聰會後受訪時表示，沒有，他今天會講，是因為那天周美青、馬以南發聲明的時候，他就想要出來講，意思就是「沒有告訴他，所以感到錯愕」，他是建議馬英九先不要講，可是事情發展到今天越演越烈，幾乎把所有的責任往他身上推，所以才會有剛剛那段訪問的話。而未來是否還會跟周美青、馬以南聯繫說明，金溥聰說，這是總統自己要去做的事情，不能夠問他，他相信馬英九都會去做，事情發生時，他也有打電話給在美國的馬以南，「我不能介入人家的家務事，這麼多年來，馬總統每次問我什麼意見，有家人意見時，我就不提任何意見，包括當初要不要辭黨主席，我都是這個說法，可以問馬總統。」