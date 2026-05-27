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▲李多慧在大巨蛋身穿北一女制服演出，遭部分網友炎上。（圖／記者張一笙攝）

▲有網友點出李多慧身穿超短裙熱舞，質疑：「為什麼不穿建中制服？」（圖／記者張一笙攝）

▲一名自稱北一女畢業的舞評人直言：「我的文化不是你的表演服裝（My culture is not your costume）。」（圖／翻攝自Threads）

韓籍人氣啦啦隊李多慧昨（26）日在臺北大巨蛋擔任中場表演嘉賓，身穿北一女制服熱舞演出立刻掀起社群熱議，雖然不少粉絲大讚她造型可愛、青春感十足，但也有部分女性網友與北一女校友認為，此次演出涉及「未成年女學生形象商業化」問題，質疑團隊缺乏敏感度，更直言：「我的文化不是你的表演服裝（My culture is not your costume）。」有自稱北一女畢業、同時也是李多慧粉絲的網友發文指出，高中制服本身代表特定校園文化與學生身份，尤其女校更具有特殊象徵意義，當成人在具有商業收益的舞台上模仿「未成年女學生」形象時，原本屬於教育場域的符碼，是否已被娛樂化與消費化？她也質疑：「女校學生有同意自己學校形象被拿來當表演賣點嗎？」該名網友坦言，自己一直很喜歡李多慧，也認為她對台灣文化經營相當成功，因此更意外團隊竟沒有意識到這類企劃可能引發的爭議，她認為問題不只是「穿制服」本身，而是背後長期存在於東亞娛樂文化中，對「女學生形象」的凝視與消費。除了粉絲外，還有自稱北一女校友兼舞評人的網友也發文討論此事，她表示從舞蹈專業角度來看，李多慧的表演無論力度、節奏或舞台魅力都相當出色，但真正的問題在於：「My culture is not your costume。」該名網友進一步解釋，Costume不只是「衣服」，而是「用來表演的服裝」，既然是表演就代表一定存在詮釋與符號意義，因此當娛樂產業使用不屬於自己的文化符號時，就必須思考：「被拿來表演的群體是否願意」、「社會為什麼喜歡看這種表演」，她也反問：「如果只是青春活力，為什麼挑北一女制服，而不是建中制服？」隨著討論延燒，網路上也出現兩派聲音，有網友認為此次演出確實踩到敏感界線，尤其裙長刻意修改得比一般制服更短，容易讓「女學生形象」變質，也有人認為現在韓國偶像早已避免穿特定學校制服，就是為了避免爭議。不過另一派網友則認為外界反應太過度，認為啦啦隊與偶像本來就經常使用制服風格造型，且李多慧表演內容並未刻意性感化，「只是正常舞台服裝」不需要上升到文化挪用與性別凝視層次。事實上，5月份是味全龍的《台北城市主題月》，除了跟職籃臺北台新戰神有合作外，味全龍也曾在4月份找來北一女的熱舞社到天母棒球場演出，消息人士透露，李多慧會選擇北一女制服演出，就是因為北一女是台北的學校。