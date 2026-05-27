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▲黃仁勳（中）在愛店三六食府宴請台積電高層。（圖／翻攝自NVIDIA X）

「兆元男」AI教父黃仁勳又來了！隨著《COMPUTEX Taipei》即將登場，NVIDIA執行長黃仁勳昨（26）日晚間再度宴請TSMC董事長魏哲家與多位核心高層，在台北師大商圈舉辦被外界稱為「兆元宴」的世紀飯局，不過比起AI與半導體話題，這次最引發熱議的反而是黃仁勳的邁巴赫違停遭檢舉，警方到場依法開單，意外變成全場最大插曲，而開單當下黃仁勳甚至是在一旁發炒麵和麥香紅茶，畫面相當反差、有趣。在前一天歷經與黃家人的家宴後，這場「兆元宴」地點選在黃仁勳近年超愛的私廚名店三六食府，也是他近年第四度回訪，NVIDIA官方X（前Twitter）也發文表示，黃仁勳在COMPUTEX前夕與魏哲家及台積電高層聚餐：「慶祝AI時代中長達數十年的合作關係！」不過，最有畫面的卻是餐後場景，晚間師大巷弄擠滿媒體與粉絲，黃仁勳一現身便被團團包圍，他不只熱情簽名，還用台語笑喊「炒麵很好吃」，接著直接與魏哲家一起走出餐廳，親自發放炒麵、麥香紅茶與點心給現場苦候的人群。黃仁勳甚至邊發邊問：「有小朋友嗎？」超親民互動讓現場瞬間像大型辦桌現場，網友也笑稱：「上一秒談兆元AI產業，下一秒在巷口發麥香紅茶」、「這根本不是兆元宴，是台灣流水席」、「全世界大概只有台灣能看到全球最強CEO親自發炒麵」。而這場飯局也讓三六食府搜尋量暴增，短短24小時瞬間衝破5000次搜尋，許多粉絲瘋狂朝聖，直呼：「黃仁勳美食地圖又更新了！」三六食府採全預約制私廚形式，每桌價格從1萬6800元至3萬元不等，餐廳隱密性極高，一個餐期最多只接待少數幾桌客人。店家主廚更有「國宴主廚」背景，曾任職來來飯店、湘園，還曾進入前總統李登輝與陳水扁官邸掌廚，因此十分得黃仁勳口味。其中黃仁勳幾乎每次必點的「花膠火瞳砂鍋雞湯」、「香酥芋泥鴨」，更已成為網友口中的「兆元套餐」，還有粉絲幽默表示：「雖然身價沒有破兆，但只要揪10個朋友一起當分母，四捨五入就跟黃仁勳吃同一桌了。」其實，黃仁勳這次再度掀起話題，不只是因為AI與半導體產業地位，而是他每次來台灣總會出現一堆超接地氣畫面，從夜市偷吃路人烤玉米、陪爸媽吃紅蟳米糕，到現在兆元宴吃到一半座車違停被開單，幾乎每次都能讓社群瘋傳。尤其這次「邁巴赫違停也照樣被開單」的插曲，更讓大批網友覺得莫名真實，有人笑稱：「這就是台灣，無論你是誰，都得乖乖繳罰單。」也有人認為，比起高高在上的科技巨頭，大家更愛看到黃仁勳像「台灣親戚」的一面。另外還有許多網友看到黃仁勳的邁巴赫被開單後全笑瘋，紛紛留言：「兆元男違停也要被開單」、「全世界最貴的違停罰單」、「原來AI教父也逃不過台北交通規則」，還有人笑稱：「這就是台灣最有人情味的地方，再有錢也不能違停。」