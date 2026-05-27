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NBA西區冠軍賽G5火藥味十足，戰場來到奧克拉荷馬雷霆隊主場Paycom中心。就在馬刺隊超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）站上罰球線時，全場雷霆球迷異口同聲高喊「假摔（Flopper）」的嘲諷口號，讓這位備受矚目的年輕巨星成為地主球迷鎖定的頭號目標。今晚的比賽中文班亞馬獲得12次罰球，而雷霆的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則得到17次罰球，終場雷霆127：114贏球。這場球迷互動的風波源自於系列賽G3。當時馬刺主場球迷曾針對雷霆當家球星亞歷山大發動長達數次的「假摔」干擾戰術，意圖藉由嘲諷其博取犯規的行為來動搖其罰球信心。沒想到在G5移師奧克拉荷馬後，雷霆球迷以牙還牙，將同樣的待遇轉嫁至文班亞馬身上。今天回到雷霆主場，文班亞馬在一次站上罰球線後，雷霆球迷也做出還擊，對著這位馬刺新星大喊：「假摔！」報復自家球星SGA在馬刺主場受到的「禮遇」。馬刺對於SGA的嘲諷無所不用其極，昨天甚至還有女球迷拿著奧斯卡「小金人」獎座，諷刺他根本是NBA的「影帝」，用假倒騙犯規。而面對客場球迷的言語攻擊，亞歷山大在賽後受訪時表現得相當成熟且淡定。他坦言自己絲毫不受影響，甚至認為這是比賽樂趣的一部分。「我預期對手球隊會有這樣的反應，他們不喜歡我，這是正常的，我也明白。」亞歷山大表示，「這是比賽的一環，球迷們正在盡他們的角色讓比賽變得更刺激。不論他們是支持我還是反對我，這些互動都讓比賽變得更有趣、更令人興奮。」這項嘲諷戰術反映了現代籃球中，對罰球博取能力的兩極看法。亞歷山大本季例行賽場均罰球次數達9.0次，位居全聯盟第三；進入季後賽後，他的場均罰球次數甚至提升至9.8次。部分球迷與評論員認為，他在突破過程中確實存在過度誇大身體接觸以誘使裁判響哨的行為。然而，文班亞馬同樣是罰球端的受益者，例行賽場均罰球達7.0次，季後賽則為6.6次。