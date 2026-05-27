我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達今（27）日上午舉行台灣員工大會，地點選在即將落成新總部的北士科T17、T18基地，執行長黃仁勳同時揭曉北士科新總部大樓的建築設計，透露建築將由三角形、多邊形所組成，且整棟大樓將會是完全透明，其中整棟樓也不會設計電梯，他說，討厭電梯的概念，因為電梯象徵無時無刻都在等待！黃仁勳訪台行程今日來到第五天，他親自揭曉新總部的建築樣式，呈現不規則多邊形的全透明式極具「未來感」的新穎設計，他指出，這種大樓的靈魂、標誌必須代表輝達的特質，大樓的一切都是由三角形、多邊形所組成，且大樓被設計成完全透明的，「你們知道的，這是我熱愛我們公司的特質之一。」他說，之所以必須抱持透明，是因為輝達是一家平台公司。「光是我們自己知道該做什麼是不夠的。至關重要的是，我們整個生態系都要知道該做什麼。」黃仁勳表示，「如果我們把一切都當作秘密留給自己，等我們創造出這項技術時，那就太遲了。」因此，他在過去就得出一個結論，輝達必須成為一家透明的公司，「這樣全世界才能信任我們、依賴我們。我們現在是整個星球的平台。一個讓世界用來構建所有不同行業的平台。如果沒有透明度、沒有清晰度，當然，還有把願景真正落實到現實中，那這一切是不可能做到的。」同時，整座辦公室大樓也沒有電梯，黃仁勳直言，他討厭電梯，因為電梯是「等待」的象徵，象徵你等著進電梯。一旦進了電梯，你又在等著出電梯，「所以你等著進去，你等著出來，你無時無刻都在等待！我討厭電梯這種概念。」他也認為，過去矽谷公司和大樓設計方式是沒有邏輯的。如果看過矽谷上空，看過大多數公司上空，會看到大樓周圍全是停車場。環境明明是這麼的美麗，但矽谷的每一塊土地卻都被汽車佔滿了，而不是人。黃仁勳說，之所以會這樣，是因為大家需要地方停車。因此，辦公室的停車場在大樓正下，利用整塊土地，就能把空間帶來享受最大化。他強調，這棟大樓將會是一棟體現公司靈魂與美學的標誌性建築。他也希望，把總部大樓的設計，毫無保留地複製到世界各地。「這是我們第一次這麼做，也是有史以來第一次有人這麼做。」而新總部預計2026年底動工、2030年完工啟用，讓員工搬進去。輝達台灣員工首度在北士科總部基地舉行員工大會，黃仁勳妻子Lori及一雙兒子也到場相挺，黃仁勳的父母也現身。此外，台北市長蔣萬安也受邀出席，並與黃仁勳現場互動，凸顯輝達北士科總部對台灣布局的重要意義。