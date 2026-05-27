我是廣告 請繼續往下閱讀

經典片段掀回憶殺！愛徒現身證實死訊

▲前幾年在阿忠布袋戲的 YouTube 頻道上，一度能看到阿忠師恢復表演的身影。（圖／阿忠布袋戲）

飽受糖尿病與聽障之苦！阿忠近年曾短暫復出表演

▲阿忠師的「阿忠布袋戲」結合「爆笑台客風」與「跨界創新」，以親切、幽默、充滿在地草根味的表演，打破傳統布袋戲的框架。（圖／阿忠布袋戲）

▲阿忠布袋戲超高人氣的戲偶角色「阿萬」。（圖／＠pr._.1230）

▲阿忠師近年飽受慢性病困擾，於2025年初安詳過世，享年50歲，家屬希望能低調而未對外宣布消息。（圖／阿忠布袋戲）

阿忠師（陳漢忠）創辦「阿忠布袋戲」，自創歌曲「小雞被人雞拔毛，痛得吱吱叫，一把、二把、三把、四把」，一度紅透半邊天。沒想到近期卻傳出他在 2025 年初離世、享年 50 歲的消息。徒弟陳先生接受《NOWNEWS》訪問證實：「先師（阿忠）在去年初快樂地到另外一個世界演布袋戲了」，家屬希望低調才未對外宣布。阿忠師的「阿忠布袋戲」結合「爆笑台客風」與「跨界創新」，以親切、幽默、充滿在地草根味的表演，打破傳統布袋戲的框架，因此在2000年代廣受綜藝節目歡迎，各種節目商演邀約不斷，一度成為全台知名度最高的布袋戲。近期有民眾在社群 Threads 上分享阿忠布袋戲的經典節目片段，瞬間勾起全場回憶殺，卻意外釣出自稱徒弟的陳姓男子留言，表示師傅已在年初離世。他寫道：「」同時也透露，阿忠布袋戲的粉絲專頁目前由師母經營中。事實上，阿忠師在 2011 年 36 歲時就確診糖尿病。不僅久站容易暈眩、搬重物時雙眼充血，再加上職業傷害導致中度聽障，嚴重影響了演出，因此逐漸淡出螢光幕前，一度靠著每月 4,700 元的身障補助維生。但近幾年，在阿忠布袋戲的 YouTube 頻道上，逐漸能看到阿忠師恢復表演的身影，曾到法務部、鹿港糕餅節或是學校等地巡演，最近一次公開露面表演是在 2024 年的兒童節。如今震撼傳出死訊，《NOWNEWS》致電弟子陳先生，證實阿忠師已經因慢性病的關係於2025年初安詳過世，享年50歲，家屬盼望能夠低調，所以先前都未對外宣布。徒弟陳先生也表示，阿忠師過世後，就是回顧他以往的演出，並且將其技藝以及精神傳承下去，運用在未來的表演中。