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排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 41 27-14-0 0.659 M17 2 富邦悍將 39 22-17-0 0.564 4 3 台鋼雄鷹 41 21-19-1 0.525 5.5 4 統一獅 41 20-20-1 0.500 6.5 5 樂天桃猿 39 17-21-1 0.447 8.5 6 中信兄弟 39 11-27-1 0.289 14.5

▲黃子豪去年4場先發、12場後援紀錄，但整體失分較多，今年初在二軍調整，直到5月底才重回一軍先發，就是面對戰績不佳的中信兄弟。（圖／台鋼雄鷹提供）

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日只有1場比賽，中信兄弟昨戰0：6遭到台鋼雄鷹完封後，已苦吞近期6連敗，推出當家王牌羅戈出戰，交手台鋼雄鷹2024年選秀第2輪大物投手黃子豪本季初登板，去年他16場出賽防禦率高達7.79，兄弟若能把握機會，目前28局無得分紀錄有望終結。台鋼雄鷹若能再贏球，將進一步縮小與第2富邦悍將的勝差至1場。🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35台剛雄鷹目前排名第3，今日推出本土投手黃子豪先發，為本季初登板。黃子豪去年對兄弟出賽2場、合計3.2局僅被打出1安打無失分，還奪下1勝。中信兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌羅戈出戰，他本季先發9場拿下2勝5敗，防禦率2.83。今年與台鋼雄鷹有過1場出賽，主投6局失掉3分、防禦率4.50，最終苦吞敗仗。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：31至32度降雨機率：10%