中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日只有1場比賽，中信兄弟昨戰0：6遭到台鋼雄鷹完封後，已苦吞近期6連敗，推出當家王牌羅戈出戰，交手台鋼雄鷹2024年選秀第2輪大物投手黃子豪本季初登板，去年他16場出賽防禦率高達7.79，兄弟若能把握機會，目前28局無得分紀錄有望終結。《NOWnews》整理出5月28日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月28日賽前）：
 

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 41 27-14-0 0.659 M17
2 富邦悍將 39 22-17-0 0.564 4
3 台鋼雄鷹 41 21-19-1 0.525 5.5
4 統一獅 41 20-20-1 0.500 6.5
5 樂天桃猿 39 17-21-1 0.447 8.5
6 中信兄弟 39 11-27-1 0.289 14.5
🟡戰績小提示：台鋼雄鷹若能再贏球，將進一步縮小與第2富邦悍將的勝差至1場。

兄弟6連敗、28局無得分延續中　推出王牌羅戈止敗

🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35

台剛雄鷹目前排名第3，今日推出本土投手黃子豪先發，為本季初登板。黃子豪去年對兄弟出賽2場、合計3.2局僅被打出1安打無失分，還奪下1勝。

中信兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌羅戈出戰，他本季先發9場拿下2勝5敗，防禦率2.83。今年與台鋼雄鷹有過1場出賽，主投6局失掉3分、防禦率4.50，最終苦吞敗仗。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲黃子豪去年4場先發、12場後援紀錄，但整體失分較多，今年初在二軍調整，直到5月底才重回一軍先發，就是面對戰績不佳的中信兄弟。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲黃子豪去年4場先發、12場後援紀錄，但整體失分較多，今年初在二軍調整，直到5月底才重回一軍先發，就是面對戰績不佳的中信兄弟。（圖／台鋼雄鷹提供）
❗️5/28中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：31至32度

降雨機率：10%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。