中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日只有1場比賽，中信兄弟昨戰0：6遭到台鋼雄鷹完封後，已苦吞近期6連敗，推出當家王牌羅戈出戰，交手台鋼雄鷹2024年選秀第2輪大物投手黃子豪本季初登板，去年他16場出賽防禦率高達7.79，兄弟若能把握機會，目前28局無得分紀錄有望終結。《NOWnews》整理出5月28日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月28日賽前）：
🟡戰績小提示：台鋼雄鷹若能再贏球，將進一步縮小與第2富邦悍將的勝差至1場。
兄弟6連敗、28局無得分延續中 推出王牌羅戈止敗
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
台剛雄鷹目前排名第3，今日推出本土投手黃子豪先發，為本季初登板。黃子豪去年對兄弟出賽2場、合計3.2局僅被打出1安打無失分，還奪下1勝。
中信兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌羅戈出戰，他本季先發9場拿下2勝5敗，防禦率2.83。今年與台鋼雄鷹有過1場出賽，主投6局失掉3分、防禦率4.50，最終苦吞敗仗。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/28中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：31至32度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月28日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|41
|27-14-0
|0.659
|M17
|2
|富邦悍將
|39
|22-17-0
|0.564
|4
|3
|台鋼雄鷹
|41
|21-19-1
|0.525
|5.5
|4
|統一獅
|41
|20-20-1
|0.500
|6.5
|5
|樂天桃猿
|39
|17-21-1
|0.447
|8.5
|6
|中信兄弟
|39
|11-27-1
|0.289
|14.5
兄弟6連敗、28局無得分延續中 推出王牌羅戈止敗
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
台剛雄鷹目前排名第3，今日推出本土投手黃子豪先發，為本季初登板。黃子豪去年對兄弟出賽2場、合計3.2局僅被打出1安打無失分，還奪下1勝。
中信兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌羅戈出戰，他本季先發9場拿下2勝5敗，防禦率2.83。今年與台鋼雄鷹有過1場出賽，主投6局失掉3分、防禦率4.50，最終苦吞敗仗。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：31至32度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。