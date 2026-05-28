中央氣象署表示，今（28）日白天各地高溫持續，午後紫外線偏強，入夜受鋒面影響，中部以北、宜蘭會出現雨勢；明（29）日鋒面通過，全台降雨機率增加，北台灣要注意較大雨勢；薔蜜颱風則持續往西北移動，預計下周一（6月1日）最靠近台灣。
今天天氣：白天高溫繼續飆 入夜鋒面接近
5月28日今天的天氣，氣象署指出，白天持續受太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，午後大台北、宜花、中部以北山區有零星短暫雷陣雨，白天氣溫普遍在32至36度，大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度或以上高溫；入夜受鋒面影響，中部以北、宜蘭轉有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，清晨及夜間西半部稍有利污染物累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。
明天天氣：鋒面抵達台灣 中部以北有大雨
5月29日明天的天氣，氣象署說明，鋒面影響各地天氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別在北部、宜蘭及午後各山區有局部大雨發生的機率。
一周天氣：薔蜜颱風路徑往西 下周一最靠近台灣
薔蜜颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣往西北，觀察各國系集模式模擬，幾乎都預估周末會在琉球群島南方往東北轉彎，隨後接近日本近海，因此下周若要前往日本，可能要稍微留意。
周六、周日（5月30日至5月31日）鋒面通過後，北台灣天氣回歸穩定，中南部仍有水氣。薔蜜颱風預估下周一最靠近台灣，外圍雲系將會把水氣掃進本島，北台灣、宜蘭要注意雨勢；此外，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海也會有長浪出現，浪高來到1.5至2.5公尺，有安排海邊活動也要特別留意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
5月28日今天的天氣，氣象署指出，白天持續受太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，午後大台北、宜花、中部以北山區有零星短暫雷陣雨，白天氣溫普遍在32至36度，大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度或以上高溫；入夜受鋒面影響，中部以北、宜蘭轉有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，清晨及夜間西半部稍有利污染物累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。
明天天氣：鋒面抵達台灣 中部以北有大雨
5月29日明天的天氣，氣象署說明，鋒面影響各地天氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別在北部、宜蘭及午後各山區有局部大雨發生的機率。
薔蜜颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣往西北，觀察各國系集模式模擬，幾乎都預估周末會在琉球群島南方往東北轉彎，隨後接近日本近海，因此下周若要前往日本，可能要稍微留意。
周六、周日（5月30日至5月31日）鋒面通過後，北台灣天氣回歸穩定，中南部仍有水氣。薔蜜颱風預估下周一最靠近台灣，外圍雲系將會把水氣掃進本島，北台灣、宜蘭要注意雨勢；此外，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海也會有長浪出現，浪高來到1.5至2.5公尺，有安排海邊活動也要特別留意。