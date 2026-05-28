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今天天氣：白天高溫繼續飆 入夜鋒面接近

▲周三、周四持續維持高溫炎熱，局部地區飆破37度，周五降雨氣溫才下滑。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：鋒面抵達台灣 中部以北有大雨

▲周五鋒面影響全台有雨，下周一、下周二薔蜜颱風外圍雲系，將導致北部、宜蘭出現降雨。（圖／中央氣象署）

一周天氣：薔蜜颱風路徑往西

下周一最靠近台灣

▲薔蜜颱風今（27）日上午8時生成，路徑將從菲律賓東方海面往西北移動，抵達琉球附近後朝東北轉向。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，今（28）日白天各地高溫持續，午後紫外線偏強，入夜受鋒面影響，中部以北、宜蘭會出現雨勢；明（29）日鋒面通過，全台降雨機率增加，北台灣要注意較大雨勢；薔蜜颱風則持續往西北移動，預計下周一（6月1日）最靠近台灣。5月28日今天的天氣，氣象署指出，白天持續受太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，午後大台北、宜花、中部以北山區有零星短暫雷陣雨，白天氣溫普遍在32至36度，大台北、花東縱谷、中南部內陸有局部37度或以上高溫；入夜受鋒面影響，中部以北、宜蘭轉有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，清晨及夜間西半部稍有利污染物累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。5月29日明天的天氣，氣象署說明，鋒面影響各地天氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別在北部、宜蘭及午後各山區有局部大雨發生的機率。薔蜜颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣往西北，觀察各國系集模式模擬，，因此下周若要前往日本，可能要稍微留意。周六、周日（5月30日至5月31日）鋒面通過後，北台灣天氣回歸穩定，中南部仍有水氣。薔蜜颱風預估下周一最靠近台灣，外圍雲系將會把水氣掃進本島，；此外，，有安排海邊活動也要特別留意。