🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，5月29日至5月31日限時3天，買1送1、買2送2好康通通有。
換算成單件平均特價來看，老虎牙子20元、LOTTE爽冰淇淋35元、韓國彩虹口香糖23元、辛炒麵38元、韓國手洗精100元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月29日至6月2日，包括FMC檸檬氣泡水平均15元、悅氏鹼性水平均10元、古道酸梅湯平均15元、康貝特平均18元、黑麥汁平均23元、好多魚餅乾平均13元、農心辣白菜拉麵平均25元、滋露巧克力平均9元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是5月27日至5月31日，半價以下商品共4款，包括農心辛辣白菜袋麵平均25元、韓國樂天碳酸飲平均15元、跳跳巧克力糖平均15元，以及靠得住懶人褲原價118元、特價49元，約4.2折比買一送一更划算。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，5月29日至5月31日期間， 義美牛奶冰淇淋餅乾特價25元、義美紅豆牛奶冰棒特價25元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，5月28日上午9時開賣杜老爺甜筒4入119元，平均單支29.7元；還有鮮五丼牛丼包119元，平均每包150公克是59.5元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，5月29日至5月31日限時3天，買1送1、買2送2好康通通有。
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門市「限時殺5日」是5月27日至5月31日，半價以下商品共4款，包括農心辛辣白菜袋麵平均25元、韓國樂天碳酸飲平均15元、跳跳巧克力糖平均15元，以及靠得住懶人褲原價118元、特價49元，約4.2折比買一送一更划算。
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