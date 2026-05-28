🟡7-ELEVEN

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11「超值五六日」是5月29日至5月31日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是5月29日至6月2日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是5月27日至5月31日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是5月29日至5月31日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於5月28日上午9時開賣杜老爺甜筒4入119元，平均每支不到30元。（圖／美廉社）

▲美廉社APP於5月28日上午9時開賣鮮五丼牛丼包2包119元。（圖／美廉社）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，5月29日至5月31日限時3天，買1送1、買2送2好康通通有。換算成單件平均特價來看，全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月29日至6月2日，門市「限時殺5日」是5月27日至5月31日，半價以下商品共4款，，以及靠得住懶人褲原價118元、特價49元，約4.2折比買一送一更划算。OKmart推出「週週超值選」，5月29日至5月31日期間， 義美牛奶冰淇淋餅乾特價25元、義美紅豆牛奶冰棒特價25元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，；還有鮮五丼牛丼包119元，平均每包150公克是59.5元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。