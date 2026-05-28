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民眾黨近日爆發退黨潮，多人批評初選制度不公。對此，創黨主席柯文哲親上火線穩定小草，一一駁斥這些說法，並力挺現任主席黃國昌，未料卻引出知名設計師聶永真昨（27）日留言：「我要吐了」，獲得將近1萬個讚，是原貼文的近10倍數量。民眾黨日前在Threads上發文，找柯文哲來回應近期提名爭議，他提到，民眾黨正從理念型團隊走向制度型政黨，過程一定會有風波，不能讓個人情緒凌駕規則，也不因結果不符合期待就否定制度。民眾黨仍在成長，本就在會有人加入、有人離開，否則就是化石政黨。另外，柯文哲也強調，他臉書上的內容他都會看過，他常先口述概念，再由小編整理，留言也是；他現在的角色，已從領導者轉型為教練。民眾黨該篇發文獲得1000多個讚，聶永真留言4字「我要吐了」卻獲得9500多個讚，底下網友回應卻很兩極，有的說「永遠支持聶永真」，也有人吐槽「那就不要吃那麼多」、「領完標案挺大罷免，好貪」等。