總統賴清德 27 日親自發布「人口對策新戰略」，祭出高達 3,800 億元 的 18 項家庭支持措施。勞動部長洪申翰隨後針對友善職場發布具體細節，強調政府將透過「補貼薪水、發職代津貼」解決育兒與職場的拉扯。針對網友最關心的產假 12 週、婚假 14 天及（提早 1 小時下班）彈性減工時何時生效，《NOWNEWS 今日新聞》特別整理這份「少子化大禮包」懶人包，帶你一文看懂最新修法進度與領取攻略！
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勞動部此次祭出「政府出錢、老闆補人、員工不減薪」三贏策略：
1. 假期全延長：產假 12 週、婚假 14 天
2. 育嬰假升級為「育兒假」：適用到 6 歲、可請「天」
3. 每天早下班 1 小時（不減薪）
4. 同事不再白眼！首創「職務代理人津貼」
【錢：安心生養】
01. 0-18 歲成長津貼： 每月 5,000 元。0-6 歲直領；6-18 歲一半直領、一半由國家代存投資。
03. 加碼人工生殖補助： 40 歲以下前三次最高補助 15 萬元。
04. 生育保險： 每胎補足到 10 萬元（涵蓋勞、國、農、軍保）。
【托：強化托育】
05. 國家一起養 2.0： 津貼可與成長津貼疊加，每月最高領 1.5 萬。
06. 擴大平價幼保： 公部門與國營事業增設托育服務。
07. 企業托育租稅減免： 設置支出可享 200% 營所稅減除。
【教：教育加碼】
08. 學貸降息： 利率減 1% 至 0.775%，寬限期延至畢業後 2 年。
09. 高中職免學費： 落實 12 年國教。
10. 私立大專學雜費： 每年補助學雜費最高 3.5 萬元。
11. 大專住宿補貼： 宿舍補助 5,000 至 7,000 元。
【職：友善職場】
12. 婚產陪產假延長： 14 天婚假、12 週產假（政府補薪）。
13. 育兒留停津貼延長： 雙親領滿 6 個月可各多領 3 個月。投保薪資上限再提高。
14. 育兒假升級： 0-6 歲皆可請，彈性日數增至 60 日（合計 120 天）。
15. 彈性減工時： 12 歲以下家長減 1 小時（政府補薪）。
16. 補助職代及替代人力： 每日 800 元，中小微企業招補 2 萬元。
【居：居住減壓】
17. 婚育家庭再減稅： 18 歲以下免稅額提高至 15.15 萬。
18. 婚育宅增量： 社宅比例升由 20% 增至 40%，新婚租金補貼 1.5 倍起。
💡 少子化大禮包 5 大熱門 QA
Q1：成長津貼真的可以領到 108 萬嗎？
A： 是的。從出生到 18 歲每月 5,000 元，累計本金就是 108 萬。6 歲後的一半金額由國家專業管理，18 歲時領出的成年禮（含保底利率）會超過 36 萬元。
Q2：產假延長到 12 週，多出來的 4 週公司不給薪怎麼辦？
A： 政策規定新增 4 週的薪資由政府全額補貼，對勞工而言領取方式不變。
Q3：提早 1 小時下班「不減薪」是真的嗎？
A： 是的。減工時產生的薪資差額由政府負擔，企業不需要扣員工薪水，由國家幫你出這 1 小時的薪水。
Q4：同事請假害我要代班，我可以領到「職代津貼」嗎？
A： 政府會發給企業每日 800 元的職代津貼。勞動部特別強調這項補助就是為了讓「支援的同事有津貼」，鼓勵老闆實質加給。
Q5：這些福利現在就能申請嗎？
A： 假別、減工時政策需等立法院完成修法（洪申翰部長承諾盡快）。但減稅部分明年報稅就適用，部分托育補助則已在上路中。
資料來源：勞動部
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- 經費來源： 總預算 3,800 億元（新增預算約 2,050 億元）。經費來自近年台灣經濟成長帶來的稅收增加，預算將嚴守財政紀律執行。
- 生效時程：
- 假別變革： 涉及《性別平等工作法》與《就業保險法》修正，勞動部已將草案送行政院，待立法院三讀後「即刻施行」。
- 減稅優惠： 明年（2027 年）5 月報稅即可適用。
- 現行已實施： 企業新建托兒設施補助 500 萬、企業托育租稅優惠等已於今年 5 月 1 日實施。
- 假別變革： 涉及《性別平等工作法》與《就業保險法》修正，勞動部已將草案送行政院，待立法院三讀後「即刻施行」。
勞動部此次祭出「政府出錢、老闆補人、員工不減薪」三贏策略：
1. 假期全延長：產假 12 週、婚假 14 天
- 產假： 由 8 週延長至 12 週，新增 4 週工資由政府全額補貼，媽媽可彈性提前銷假。
- 婚假： 由 8 天延長至 14 天，比照軍公教。
- 陪產檢及陪產假： 由 7 天增至 14 天，增加的天數同樣由政府補薪。
- 更名擴大： 育嬰假更名為「育兒假」，適用年齡由 3 歲延長至 6 歲。
- 彈性請假： 以往請假單位較長，現在彈性日數由 30 天倍增至 60 天（雙親合計 120 天），且可以「按日」申請。
- 福利： 12 歲以下子女家長可每日減少工時 1 小時（如提早一小時下班）。
- 補助： 勞工不減薪，減少的 1 小時工資由政府全額補助企業。
- 職代補貼： 針對婚、產、育兒假期間的職務代理人，政府補貼企業加給同事津貼，每名員工每日補助 800 元。
- 招募補貼： 200 人以下企業若新聘替代人力，定額補助 2 萬元招募訓練費。
【錢：安心生養】
01. 0-18 歲成長津貼： 每月 5,000 元。0-6 歲直領；6-18 歲一半直領、一半由國家代存投資。
5,000×12×18=1,080,000 (單一孩童國家投資總額)02. 弱勢兒少帳戶： 1:1 相對提撥，存款翻倍。
03. 加碼人工生殖補助： 40 歲以下前三次最高補助 15 萬元。
04. 生育保險： 每胎補足到 10 萬元（涵蓋勞、國、農、軍保）。
05. 國家一起養 2.0： 津貼可與成長津貼疊加，每月最高領 1.5 萬。
06. 擴大平價幼保： 公部門與國營事業增設托育服務。
07. 企業托育租稅減免： 設置支出可享 200% 營所稅減除。
【教：教育加碼】
08. 學貸降息： 利率減 1% 至 0.775%，寬限期延至畢業後 2 年。
09. 高中職免學費： 落實 12 年國教。
10. 私立大專學雜費： 每年補助學雜費最高 3.5 萬元。
11. 大專住宿補貼： 宿舍補助 5,000 至 7,000 元。
【職：友善職場】
12. 婚產陪產假延長： 14 天婚假、12 週產假（政府補薪）。
13. 育兒留停津貼延長： 雙親領滿 6 個月可各多領 3 個月。投保薪資上限再提高。
14. 育兒假升級： 0-6 歲皆可請，彈性日數增至 60 日（合計 120 天）。
15. 彈性減工時： 12 歲以下家長減 1 小時（政府補薪）。
16. 補助職代及替代人力： 每日 800 元，中小微企業招補 2 萬元。
【居：居住減壓】
17. 婚育家庭再減稅： 18 歲以下免稅額提高至 15.15 萬。
18. 婚育宅增量： 社宅比例升由 20% 增至 40%，新婚租金補貼 1.5 倍起。
💡 少子化大禮包 5 大熱門 QA
Q1：成長津貼真的可以領到 108 萬嗎？
A： 是的。從出生到 18 歲每月 5,000 元，累計本金就是 108 萬。6 歲後的一半金額由國家專業管理，18 歲時領出的成年禮（含保底利率）會超過 36 萬元。
Q2：產假延長到 12 週，多出來的 4 週公司不給薪怎麼辦？
A： 政策規定新增 4 週的薪資由政府全額補貼，對勞工而言領取方式不變。
Q3：提早 1 小時下班「不減薪」是真的嗎？
A： 是的。減工時產生的薪資差額由政府負擔，企業不需要扣員工薪水，由國家幫你出這 1 小時的薪水。
Q4：同事請假害我要代班，我可以領到「職代津貼」嗎？
A： 政府會發給企業每日 800 元的職代津貼。勞動部特別強調這項補助就是為了讓「支援的同事有津貼」，鼓勵老闆實質加給。
Q5：這些福利現在就能申請嗎？
A： 假別、減工時政策需等立法院完成修法（洪申翰部長承諾盡快）。但減稅部分明年報稅就適用，部分托育補助則已在上路中。