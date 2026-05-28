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▲皮耶德尼因漸凍症併發症過世，享壽69歲。（圖／翻攝自IMDb）

▲張柏芝將推出新歌曲，重拾歌手身分。（微博@張柏芝工作室）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（28）日的娛樂新聞搶先看，林俊傑被發現刪除與大哥大嫂的合照，傳出是因為兩人反對他跟女友七七交往，一家人關係鬧僵。演過Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》第3、4季的法國男星皮耶德尼（Pierre Deny）因突發漸凍症過世。46歲港星張柏芝宣布回歸當歌手，簽約中國華納音樂，將在6月釋出新作。金曲歌王林俊傑（JJ）去年公開認愛小他21歲的美籍華裔網紅「七七」（Annalisa），兩人的戀情引起外界關注，愛得高調。但林俊傑昨日卻被粉絲發現，刪除過往PO的和大哥、大嫂的合照，此舉令人玩味。網路上因此流傳出大哥大嫂不滿林俊傑戀情的說法，關於七七的黑料疑似是大嫂找人散布的，目的就是想讓兩人分手。在《艾蜜莉在巴黎》中飾演時尚集團老闆的法國知名男星皮耶德尼（Pierre Deny）因罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）引發併發症過世，享壽69歲。其女兒發表聲明證實他於週一因病驟逝。德尼生前為法國家喻戶曉的演員，代表作無數。ALS 屬於無法治癒的神經退化疾病，會使患者逐漸失去肌肉控制力。剛過46歲生日的港星張柏芝宣布正式加盟中國華納音樂，時隔20多年重返樂壇。官方宣布張柏芝全新單曲將於6月推出，象徵她演藝生涯「B面」的全面重啟。華納音樂讚譽她為打破常規的先鋒靈魂，新作將撕開刻板印象。張柏芝也霸氣宣告「不看過去，只看樂章」，展現回歸樂壇闖蕩的決心。