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▲微博上出現許多關於林俊傑與哥嫂鬧翻的傳聞。（圖／微博＠吃瓜姐妹）

▲林俊傑（左）日前才公開與七七（右）的合照放閃。（圖／微博＠林俊傑）

金曲歌王林俊傑（JJ）去年公開認愛小他21歲的美籍華裔網紅「七七」（Annalisa），兩人的戀情引起外界關注，愛得十分高調。但林俊傑昨（27）日卻被粉絲發現，突然刪除微博上與哥哥、嫂嫂過去的合照，此舉令人玩味。網路上因此流傳出哥嫂不滿林俊傑交女友的說法，關於七七的黑料疑似是大嫂找人散布的，目的就是想讓兩人分手。林俊傑的親哥哥林俊峰只大他1歲多，曾任職瑞士銀行（UBS）亞太區副總裁，兄弟倆感情很好，過往林俊傑也曾po過與哥哥的合照，還在哥哥的婚禮上獻唱祝歌。但昨日微博網友發現，林俊傑編輯了去年發過的2篇貼文，刪除其中與哥哥、嫂嫂的合照，只留下他抱著姪女的照片，關鍵字「林俊傑刪掉大哥大嫂合照」衝上微博熱搜。對此，微博網友開始猜測背後原因，有爆料者稱，是因為大嫂聯合閨密假裝是七七的同學，散布她私生活混亂、是假名媛的黑料，試圖引導林俊傑的死忠粉絲討厭七七，迫使兩人分手。背後原因是大嫂希望林俊傑一直單身，這樣將來大哥的小孩就有機會能繼承林俊傑的龐大財產。這說法在網路上引發熱議，不少人持續留言：「據說是被哥嫂背刺了，哥嫂想吞他的財產」、「哥嫂故意攪黃他的感情，想讓他一輩子不結婚沒小孩」、「剛才去看了林俊傑的主頁，確實把合照編輯掉了，所以到底是什麼情況？是陰謀論還是只是覺得不想留著合照所以刪掉了呢？」另外，也有一派粉絲認為這些純屬造謠，畢竟林俊峰自己就是銀行副總裁，根本也不缺錢，怎麼可能還去貪弟弟的財產，「刪合照、取消關注是真的。大嫂造謠、吃絕戶都是網傳沒實錘，等本人回應吧」、「這都是私事，沒必要太多關注吧」、「刪照可能是想保護家人隱私，別急著給哥嫂定罪」、「不可能吧，他哥哥不是公司總裁嗎？又不是沒有錢，還是不要亂傳了」。目前林俊傑方並未針對此事特別回應，而他日前才分享去參加七七畢業典禮的照片，紀錄七七上台領畢業證書的樣子，愛得很高調。七七就讀的是紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），學歷亮眼，據說家境也很不錯，和林俊傑雖然年齡差距大，不過家世算是門當戶對，也已見過林俊傑的家長，戀情似乎很穩定。