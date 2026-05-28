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曾演出Netflix人氣影集《艾蜜莉在巴黎》的法國資深男星皮耶德尼（Pierre Deny）驚傳離世，享壽69歲。家屬證實，他因罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）病逝，消息曝光後震驚影迷與法國演藝圈。根據外媒報導，皮耶德尼的女兒們透過聲明悲痛表示：「我們懷著無比沉痛的心情宣布皮耶德尼的死訊，他因突發且嚴重的肌萎縮性脊髓側索硬化症，於本週一（25日）離世。」ALS又被稱為漸凍症，是一種會影響大腦與脊髓神經細胞的疾病，患者將逐漸出現肌肉無力等症狀，病情會隨時間惡化。皮耶德尼曾在熱門影集《艾蜜莉在巴黎》中，飾演時尚集團JVMA執行長路易（Louis de Léon），也是劇中角色尼可拉的父親，與 莉莉柯林斯（Lily Collins）、 艾希莉朴（Ashley Park）等人同台演出，在第3、第4季中都有亮相。除了《艾蜜莉在巴黎》外，皮耶德尼在法國演藝圈也活躍多年，曾參演超過500集法國肥皂劇《明天屬於我們》，是當地知名資深演員，近年也演出《阿里阿德涅之線》、《天堂營地》等作品。消息曝光後，曾與他合作法劇《明天屬於我們》的女星露絲穆謝爾也發文悼念：「這段共享的10年時光，不應該結束得如此迅速和殘酷。」她也向皮耶德尼的家人致意：「我此時想著你的女兒們以及她們非凡的勇氣，也想著你，想著我最後一次去探望你時你那閃爍的雙眼。安息吧，杜馬茲醫生（皮耶德尼演過的角色）。」