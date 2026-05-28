今（28）日天氣高溫炙熱，7-11有「LINE」電子票券隱藏優惠，特選美式、特選拿鐵買一送一，門市自週五起連續三天，黑糖珍珠撞奶3杯100元、黑糖粉粿純茶2杯90元；全家特濃拿鐵／特濃美式任選兩杯85元，且還有消暑霜淇淋單支特價35元。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月29日至5月31日
◾大杯燕麥拿鐵10元多一杯，5.7折（原價75元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾黑糖粉粿純茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍門市｜5月27日至5月31日
◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾黑糖粉粿純茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾果然有趣－指定果茶系列買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」限定
📍APP｜5月26日至5月31日
◾現萃茶45元系列任9杯268元，6.6折（原價45元、特價30元）
◾香鑽水果茶6杯268元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾大杯厚乳拿鐵／特大杯濃萃美式6杯268元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵6杯268元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾CITY風味飲系列指定冰飲任5杯268元，7.1折（原價75元、特價54元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯268元，6.4折（原價60元、特價38元）
📍門市｜5月27日至6月29日
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯半價，7.5折（原價95元、特價71元）
◾香椰厚拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月29日起至6月2日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
📍門市、APP｜5月29日起至6月2日
◾古道酸梅湯買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾FMC檸檬氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾杜老爺高級甜筒10元多一件，6.6折（原價35元、特價23元）
◾崇德發黑麥汁買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾滋露巧克力奶油／草莓買2送2，5折（原價18元、特價9元）
◾好麗友好多魚餅乾買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾悅氏Light鹼性離子水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾日清厚餡夾心酥奶油10元多一件，6折（原價55元、特價33元）
◾康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辣白菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜5月29日至5月31日
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