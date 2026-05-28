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▲黃仁勳（左3）回台後參加的「兆元宴」，幾乎都帶著家人在身旁，直接變成「黃家家宴」。（圖／翻攝自NVIDIA X）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席NVIDIA 臺灣員工大會，與台灣員工暢談公司未來願景。（圖／記者葉政勳攝）

▲黃仁勳女兒黃敏珊（如圖）這幾天一直跟在爸爸身旁。（圖／記者朱永強攝影）

▲黃仁勳（右）與爸媽在私廚餐廳吃飯，意外讓紅蟳米糕爆紅，不少人紛紛上網查如何訂餐。（圖／翻攝自NVIDIA X）

「兆元男」AI教父黃仁勳訪台行程持續洗版，前幾天才被拍到陪爸媽吃紅蟳米糕、帶妻女吃肉粽，昨（27）日又現身台北老牌米其林川菜館國賓中餐廳，這次不只爸媽同行，連妻子Lori、兒子黃勝斌、女兒黃敏珊全家幾乎到齊，每個人低消都快4000元，而宴請的人則是有「台灣首富」之稱的林百里。黃仁勳一家人的互動，讓許多網友看到後直呼：「別人來台灣是跑行程，黃仁勳根本像回家過節。」這幾天黃仁勳在台灣，幾乎天天都在上演「台灣家庭日常」，先是陪爸媽吃紅蟳米糕，之後又被拍到帶妻女到王記府城肉粽吃肉粽，女兒黃敏珊還被捕捉到當眾對爸爸撒嬌，畫面在Threads瘋傳。昨日黃仁勳再度帶著全家一起出席飯局，讓不少人發現，比起高高在上的科技巨頭，黃仁勳更常給人一種「台灣爸爸」的感覺，即使白天忙著開員工大會、談AI與半導體合作，晚上依舊把時間留給家人。尤其這次飯局從爸媽、妻子到兒女全員出動，更讓網友笑說：「這不是兆元宴，是黃家家庭聚會吧。」而這場飯局另一個話題人物，就是廣達董事長林百里，據廣達副總楊麒令透露，這次聚餐地點「國賓中餐廳」就是林百里親自挑選，現場甚至還準備便當與特製紹興酒送給守候媒體，讓不少記者當場驚呼：「Barry真的太會做人。」國賓中餐廳本身也是老牌名店，以川菜與精緻粵菜聞名，包括麻婆豆腐、魚香茄子、掛爐烤鴨等都是招牌，近年更被不少饕客列為米其林等級聚餐名店。而黃仁勳其實早就是常客，去年訪台時便曾到訪，這次再度回訪，也讓許多網友開始瘋找「黃仁勳美食地圖」。晚宴現場，黃仁勳的妻子Lori、兒子黃勝斌與女兒黃敏珊全都現身，尤其黃敏珊近期頻頻陪著父親公開露面，也意外成為話題焦點。不少網友看完畫面後紛紛表示：「真正讓人羨慕的不是錢，是一家人感情還這麼好」、「全球最有權勢的男人，結果每天都在陪家人吃飯」、「其他富豪炫私人飛機，黃仁勳炫的是家庭幸福」。還有人笑稱，黃仁勳這次來台根本不是商務行程，而是「大型台灣尋味之旅」，從紅蟳米糕、肉粽、炒麵，到如今的川菜館，每天都在解鎖新的台灣美食。