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▲黃仁勳在餐廳認真低頭幫大家簽名。（圖／劉盈盈臉書）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日為台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）訪台，掀起「黃仁勳旋風」。主播劉盈盈昨（27）日發文透露，自己與朋友到私廚「春韭」用餐時巧遇黃仁勳，朋友想請客感謝他讓台灣被世界看見，卻被黃仁勳幽默婉拒，笑回：「我比較有錢，不用請我吃飯啦！」讓現場眾人全笑翻，劉盈盈也直呼，這大概是最讓人無法反駁的理由了。黃仁勳日前帶著爸媽到春韭用餐，輝達官網也有放出照片，讓大家看到黃董私下孝順、親民的一面。主播劉盈盈也加碼發文，透露當天她跟朋友同樣也在春韭聚會：「本來只是想好好吃個私廚，結果一抬頭…等等，那不是穿著皮衣的『國民爸爸』黃仁勳嗎？！」一行人很開心能在餐廳碰見黃仁勳，紛紛上前向他合照、要簽名，劉盈盈的友人更熱情直呼想幫黃仁勳買單，結果黃仁勳當下直白婉拒：「我比較有錢，不用請我吃飯啦！」這句話讓現場眾人全笑翻，劉盈盈也笑說：「這絕對是世界上最尊榮、最讓人無法反駁的拒絕請客理由了哈哈哈哈！」劉盈盈還稱讚黃仁勳私下真的很親切，不只合照來者不拒，有人拿出名牌包請黃仁勳簽名，黃仁勳也認真在上面寫字。劉盈盈開玩笑說：「尊貴的名牌包一秒晉升為『科技巨頭限量聯名款』，全場直接嗨到最高點！」大家都被黃仁勳的魅力深深吸引。而黃仁勳所謂的「我比較有錢」絕對不是說大話，因為事實就是如此。根據彭博（Bloomberg）富豪榜排名，黃仁勳2026年的身價高達1820億美元（約5.73兆新台幣），位列全球第7名，遠超台灣首富陳泰銘的4936億新台幣資產；因此黃仁勳此刻在台灣說自己是最有錢的人，一點都不過份。