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雅方雪糕包裝「繁體、簡體字混用」！部分民眾喊拒買

▲雅方冰品包裝採用簡體、繁體並列的設計，引來部分網友不滿，更揚言抵制拒買。（圖／林暄穎Threads@juliaxlln）

雅方包裝爆爭議！二代千金林暄穎親上火線

▲雅方冰品包裝使用簡體字，爭議越燒越大，接手品牌經營的第2代千金林暄穎親上火線回應。（圖／翻攝自林暄穎IG@juliaxlln）

雅方食品二代接手再爆紅！老牌起死回生卻因包裝陷爭議

台灣老字號冰品「雅方」創立超過40年，但近日被消費者爆料包裝繁、簡體字混用，引發民眾質疑包裝「中國化」，甚至引發部分網友揚言拒買，在社群平台上不斷發酵。對此，雅方董事長女兒、二代千金林暄穎澄清，表示該產品曾外銷至中國市場，基於外銷出口的實務考量，才選擇簡體、繁體並列的包裝設計，但文中又因多次使用「大陸」一詞，再度引發部分網友砲轟。雅方旗下產品「雅方濃厚巧克力雪糕」近日爆出包裝爭議，其背後成分表同時出現繁體字、簡體字，引來部分網友提出質疑為何不分開印製不同版本包裝，亦有人認為簡體字有礙觀感，「印這種包裝袋，要做簡體繁體就是多開個印刷版（沒很貴），所以說成本考量的我就完全無法理解」、「我就問在台灣到底為什麼用簡體字」，甚至掀起部分民眾揚言拒買。眼看風波越燒越大，接手品牌經營的第2代千金林暄穎親上火線回應，表示該款冰品曾外銷至中國市場，每次出貨前必須一支支貼標籤，作業相當繁瑣，加上考量冰品在處理中容易出現融化等問題，基於上述考量才決定採用繁、簡體並列的包裝設計。林暄穎提到，該產品並非只有簡體字，呼籲民眾看清楚完整包裝，並強調「產品是從台灣出口到大陸，而不是從那邊進口到台灣，這樣對品質是不會有任何影響的。謝謝您的指教！」雖然林暄穎火速澄清，卻因文中數度提到「大陸」而非「中國」，再度引起部分台灣網友不滿砲轟，再度引發社群正反兩派激烈論戰。據了解，雅方食品創立於1984年，最初以生產草湖芋仔冰起家，後來憑藉羊肉爐與冰淇淋紅遍全台，原先品牌營運由董事長林正明掌管，但近年逐漸交由第二代26歲女兒林暄穎（Julia Lin）打理，透過創新的行銷與社群話題，成功吸引年輕族群。林暄穎透過短影音方式，將雅方食品產品與品牌歷史介紹給所有民眾，行銷成果相當驚人，短短不到2個月就讓雅方旗下冰品營收成長近3成、整體營收多1成，林暄穎個人IG追蹤數也從千人暴漲至39萬，豈料卻因本次包裝問題爆發爭議。