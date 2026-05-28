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5/28國際漢堡日！由來、是誰發明的？

▲「生牛肉韃靼」至今仍是很受歡迎的料理。（圖／記者蕭涵云攝）

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▲摩斯漢堡「干貝XO海老珍珠堡」與「極上和牛堡」。（圖／摩斯漢堡提供）

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5月28日是國際漢堡日（National Hamburger Day），漢堡是誰發明的？相傳由來起源自蒙古西征統治俄羅斯時，將「韃靼牛肉」傳至歐洲，進入重要樞紐港口德國漢堡、再被帶到美國，演變成夾進圓麵包裡的碎牛肉餅；成為大家今天必吃漢堡的理由。一次整理買一送一、50元有找、買套餐送堡，划算漢堡優惠活動。5月28日是國際漢堡日（National Hamburger Day），漢堡到底是誰發明的？普遍認為，漢堡的重要關鍵是「碎牛肉餅」，因此最早可追溯自「韃靼牛肉（Steak Tartare）」。相傳由來起源自蒙古西征統治俄羅斯時，將「韃靼牛肉」傳至歐洲，進入重要樞紐港口德國漢堡、再被帶到美國，逐漸演變成夾進圓麵包裡的碎牛肉餅。而這樣的路邊小吃還紅到了全世界；甚至成為Fine Dining高級餐廳端上桌的料理。而5月28日國際漢堡日，也成為大家今天必吃漢堡的最好理由。《NOWNEWS今日新聞》一次整理買一送一、50元有找、買套餐送堡，划算漢堡優惠活動。漢堡王即日起至6月30日，最新「稅後省一波」優惠券開吃薯條、4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」；1+1自由配推薦「BBQ培根牛肉堡＋小薯條」69元、「小華堡＋小玉米濃湯」89元。還有雙漢堡百元有找優惠！「華鱈魚堡＋雙起士牛肉堡」、「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「洋蔥圈烤牛堡＋脆洋蔥牛肉堡」都特價99元；「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」4件組套餐特價109元。麥當勞年中慶優惠，5月27日至6月9日，勁辣香雞翅（2塊）、薯餅、焦糖奶茶（冰）、金選美式咖啡（冰／熱）、金選那堤（冰/熱）及碳酸飲料等指定人氣產品「買一送一」，加碼「西西里金選冰美式買一送一」；「購買指定餐組就送」中薯／4塊麥克雞塊／勁辣香雞翅／OREO冰炫風／麥香魚／麥香雞／麥脆雞腿（原味／辣味）。摩斯漢堡即日起至5月31日，「MOS超值省」優惠券，開吃月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」；「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。