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富邦悍將隊月初離隊的洋砲邦力多，近期終於確定新東家。墨西哥棒球聯盟的墨西哥紅魔鬼隊今（30）日正式公布邦力多入隊的消息。這不僅是他今年離開台灣後的下一站，更是回歸他曾在2025年球季效力過的舊東家。紅魔鬼隊也在官方社群上熱烈歡迎其歸隊，並發文表示：「多明尼加重砲回歸！邦力多要回來打線繼續敲全壘打了，歡迎回家！」邦力多是在去年下半季展開亞洲職棒生涯，當時首站效力於南韓職棒（KBO）韓華鷹隊。今年他來到台灣轉戰中華職棒，總計在富邦悍將留下19場出賽。在合計75個打席、70個打數中，邦力多僅敲出16支安打，長打部分更是寥寥可數，只有3支二壘安打，完全沒有全壘打演出，最終留下打擊率0.229、上壘率0.280、長打率0.271的黯淡成績單。富邦悍將球團在5月5日發布新聞稿指出：「邦力多因為家中突發狀況煩心，需返回陪伴與照顧家人，在衡量職業生涯與家庭責任後，向球隊提出離隊返家的決定。」當時悍將球團選擇尊重其決定，雙方協議提前解約，也讓他短暫的中職生涯戛然而止。引發球迷熱烈討論的是，邦力多在離開台灣後不久，便在個人社群平台上曬出自己頭戴MLB亞特蘭大勇士隊球帽、身穿勇士隊練習衣與球衣的照片。此番舉動立刻掀起台灣網民瘋狂揣測，好奇他究竟是「家裡有事」還是「加盟勇士」。不過，隨著今日他親自轉發墨西哥紅魔鬼隊的官宣加盟貼文，這項轉戰大聯盟的疑惑也隨之煙消雲散，證實當時的照片與後續動向毫無關聯。值得一提的是，邦力多即將加入的墨西哥紅魔鬼隊，陣中充斥著不少台灣球迷相當熟悉的中職前洋將老面孔，包括去年球季效力於中信兄弟的黃博多（Humberto Castellanos）、同樣曾披上兄弟戰袍的麥力德（Michael Mariot），以及前樂天桃猿的洋投必贏多（Ricardo Pinto）。