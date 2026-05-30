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▲今日鋒面遠離並消散，不過清晨水氣仍多，南部有零星降雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下周一、下周二受其外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

今（29）日清晨南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率，週日同樣注意午後雷陣雨，而薔蜜颱風雖不會直接影響台灣，不過下周一、下周二外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨。5月30日今天的天氣，氣象署指出，今日鋒面遠離並消散，不過清晨水氣仍多，南部有零星降雨，環境為偏東北風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，尤其在中南部山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，桃園以北及東半部高溫約29至32度，新竹以南高溫普遍在32到34度，特別是在南部內陸地區仍有局部36度左右高溫發生的機會。高屏、宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖環境部提及，30日環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。周日環境為偏東北風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。下周一、下周二薔蜜颱風較高機率從琉球群島附近海面北上，直接影響臺灣的機率偏低，不過受其外圍雲系影響，下周三、下周四薔蜜颱風遠離，通過日本南方海面一帶，臺灣附近轉為偏南風到西南風，南部地區自下週三清晨起逐漸轉為短暫陣雨或雷雨的天氣；3日、4日午後各地山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨，4日午後大臺北地區及花東地區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。下周五低壓帶開始北上影響臺灣，水氣更多，環境漸轉不穩定；南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。