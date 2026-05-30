我是廣告 請繼續往下閱讀

2026交通新制5/31起實施！高齡換照年齡下修至70歲：規定一次看

▲5月31日起實施高齡換照新制，以關懷長輩交通安全為前提，將高齡駕駛人定期換照年齡由75歲修正至70歲。（圖／交通部提供）

高齡不換照會怎樣？重罰3600元、被禁止駕駛：最重

將註銷駕照

高齡換照有期限嗎？可以去哪裡換照？

▲考量制度轉換，根據不同年齡層將設有緩衝期限。（圖／交通部提供）

▲各監理機關每日定時定點開課，也媒合地方政府多處關懷據點等外部單位協辦，安排375處講習場所。（圖／交通部提供）

交通新制將於明（31）日正式上路，根據交通部表示，公路局提醒長輩，如收到監理機關寄發的換照通知書，記得於規定時間內換照，如有疑問，亦可撥打各監理所（站）服務專線洽詢。交通部日前修正《道路交通安全規則》第52條之2規定，宣布將從5月31日起實施高齡換照新制，以關懷長輩交通安全為前提，將高齡駕駛人定期換照年齡由75歲修正至70歲（民國45年5月31日後出生民眾），並採分齡關懷方案，明定普通駕照有效期間至年滿70歲止，新制上路後預估將有128萬長者受到影響。若是年滿70歲、未滿75歲者，經體檢通過並完成高齡換照講習，可換照使用到75歲；如年滿75歲以上的長輩，則需通過認知功能測驗，或提出無患有中度以上失智症證明，其後維持每3年換照一次。但特別提醒民眾，若新制實施後，高齡駕駛不依規定辦理換照仍駕車，經舉發將依《道路交通管理處罰條例》規定，處新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛，但若在3個月內自動繳回駕照則可免罰；逾75歲實施日期後有特定違規或吊扣駕照者，不依通知期限申請換照者，通知繳回駕照，未繳回者監理單位逕行公告註銷駕照。考量制度轉換，將設置2年緩衝期，已滿70歲、未滿75歲（民國45年5月31日至民國40年5月30日出生）民眾，最晚可於2028年5月31日完成換照。滿70歲者，緩衝期2年內要完成換照。如滿75歲，緩衝期則為3年。公路局表示，除了監理機關每日定時定點開課外，已安排375處講習場所，包含各監理所站、駕訓班、區公所、活動中心、樂齡中心等場所，提供長輩友善的換照服務。如長輩已收到監理機關寄發的換照通知書，再前往監理所站換照即可。