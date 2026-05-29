《Pikmin Bloom》皮克敏風潮席捲全台，除了蒐集各種飾品皮克敏，另一個樂趣就是四處搜集「美片」（絕美明信片）。臺鹽瞄準皮克敏散步熱潮，在七股鹽山推出限時活動「鹹轉海風祭」，即日起至6月21日在園區打造彩虹風車花海，並結合「種花小火車」等玩家優惠。由於七股鹽山擁有6處大花點、6處蘑菇點，還能輕鬆取得稀有的「山丘皮克敏」，是玩家口中的私房散步景點，吸引不少玩家衝一波打卡。
七股鹽山如國外美片暴紅！還能掃山丘盆
七股鹽山曾為台灣重要曬鹽場域，保留全台少見的鹽山地景，這次換上限時的夏日新裝後，大片紅、橙、黃、綠、藍、紫風車，沿著雪白鹽山一路綿延，讓玩家笑稱：「遠遠看像好多皮克敏」。除了賞景，七股鹽山限定美片如「全國最大招財貓」、「6號小島風車」、「水晶鹽怪」，全都是熱門收藏目標。
臺鹽表示，鹽山因腹地遼闊，擁有多處大花點與蘑菇點，加上遠離市區，避開「一菇難搶」情況，成為皮克敏友善景點。活動期間皮克敏玩家完成風車打卡、並達當日2500步，可獲得限量柴柴防蚊貼；出示七股鹽山園區明信片，可兌換雪人便利貼或小風車1支；出示皮克敏遊戲畫面搭乘「種花小火車」，原價60元、可享現折10元優惠。
已搶先體驗的玩家分享，遊園車變成「種花小火車」，路程約8至10分鐘，鹽山附近有「山丘盆」可以掃，但並不是純點，炎熱的夏天配上一支臺鹽冰棒十分消暑。
七股隱藏玩法曝光！坐船種花賺60金幣、烤蚵吃到飽
來到七股還有另一種玩法，其他皮克敏玩家分享，若是喜歡吃蚵仔（牡蠣），另一個休閒行程大推「永順號遊潟湖」，每人250元，費用包括烤蚵吃到飽、乘船來回導覽、登島體驗。位置就在七股鹽山附近，利用乘船時開啟種花，1天60金幣獎勵直接達標，還能享受蚵仔吃到飽。
📍永順號遊潟湖、烤蚵吃到飽250元
地址：台南市七股區龍山村龍山 211-7號（龍山宮斜對面）
電話：0989-153-562
營業時間：周一至周日上午9時至晚間6時
拍出「6號小島風車」明信片（地標 23.153793, 120.102274）的作者Vicky，在烈日中走在難以步行的沙地上，來回1小時才拍攝到頂頭額沙洲，近期最新上架「七股頂頭額汕沙洲」明信片（地標 23.10271,120.03702）同樣大暴紅，形成人滿為患的搶菇盛況。
搶不到蘑菇怎麼辦？老玩家公開「拿美片」技巧
若搶不到蘑菇打，不少老玩家也分享「拿美片」技巧，直接開定位到菇點旁邊，再使用探測器搜尋道具，大機率能拿到菇點美片，甚至比搶菇更有美片效果，不用為了拼手速來不及挑選想要搭配的皮皮。
台南皮克敏純點地圖曝光！熱門蒐集一鍵導航
還有玩家整理出「台南皮克敏純點地圖」，分類標示餐飲、森林、大眾運輸、水邊等熱門純點，地圖可進行篩選圖層，只開啟自己想要的純點圖標，點擊地圖上的圖標後就可直接導航。
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七股鹽山曾為台灣重要曬鹽場域，保留全台少見的鹽山地景，這次換上限時的夏日新裝後，大片紅、橙、黃、綠、藍、紫風車，沿著雪白鹽山一路綿延，讓玩家笑稱：「遠遠看像好多皮克敏」。除了賞景，七股鹽山限定美片如「全國最大招財貓」、「6號小島風車」、「水晶鹽怪」，全都是熱門收藏目標。
已搶先體驗的玩家分享，遊園車變成「種花小火車」，路程約8至10分鐘，鹽山附近有「山丘盆」可以掃，但並不是純點，炎熱的夏天配上一支臺鹽冰棒十分消暑。
來到七股還有另一種玩法，其他皮克敏玩家分享，若是喜歡吃蚵仔（牡蠣），另一個休閒行程大推「永順號遊潟湖」，每人250元，費用包括烤蚵吃到飽、乘船來回導覽、登島體驗。位置就在七股鹽山附近，利用乘船時開啟種花，1天60金幣獎勵直接達標，還能享受蚵仔吃到飽。
📍永順號遊潟湖、烤蚵吃到飽250元
地址：台南市七股區龍山村龍山 211-7號（龍山宮斜對面）
電話：0989-153-562
營業時間：周一至周日上午9時至晚間6時
拍出「6號小島風車」明信片（地標 23.153793, 120.102274）的作者Vicky，在烈日中走在難以步行的沙地上，來回1小時才拍攝到頂頭額沙洲，近期最新上架「七股頂頭額汕沙洲」明信片（地標 23.10271,120.03702）同樣大暴紅，形成人滿為患的搶菇盛況。
若搶不到蘑菇打，不少老玩家也分享「拿美片」技巧，直接開定位到菇點旁邊，再使用探測器搜尋道具，大機率能拿到菇點美片，甚至比搶菇更有美片效果，不用為了拼手速來不及挑選想要搭配的皮皮。
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