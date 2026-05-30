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玉山國家公園被爆出有保時捷、賓士等私家豪車進入管制區塔塔加鞍部登山口拍照打卡，保七總隊事後認錯，稱是值班警員疏失，一時基於單位情誼，逕行核發臨時通行證放行，將從嚴懲處，不過《NOWNEWS今日新聞》追查發現，該民眾是以阿里山派出所所長友人身分索取臨時通行證。如今知名山岳領域作家雪羊質疑， 保七聲明有兩點不合理，包括通行證申請要提前送件，不可能現場辦；另外申請需要政見跟公文，質疑誰在耍大牌？對此，保七第六大隊解釋，玉管處有提供5張臨時通行證，該員警在沒有公文的情況下，就自行發放，違反規定。針對保七聲明，雪羊在臉書質疑，楠溪林道通行證的申請不可能那麼隨便，除了身份已能確認的常態型工作人員有機會臨時申請外，初次申請的人都需要提前送件審核，不可能是當場申辦。而且也根本不會是登山口的值班員警辦理的，門口只負責查驗與放行。雪羊也認為，該聲明保護高層痕跡太明顯，通行證的申請是需要「證件」與「公文」的，缺一不可。正常根本不可能出現「嘴巴講一講自己是友軍」就完全不查證便放行的情況，這個我就十分確定了，只有抖音幹片才會這樣拍。所以，這個「友軍單位」是哪個單位，保七一定知道，但他們不敢講，鬼就藏在這邊。希望有保七內部正義之士匿名揭露給媒體，或有賴立委民代追追追，或靠最上級嚴查，我們才能知道到底是誰在耍大牌了。《NOWNEWS今日新聞》詢問保七第六大隊，副大隊長張嘉男坦言，玉山管理處有放五枚臨時通行證在塔塔加小隊門口，過去研究或施工單位，申請公文後可以換取臨時通行證，但這次的事件，是劉姓員警「在沒有公文的情況下，就違反規定把通行證提供給民眾」，這件事是保七不對。保七總隊先前聲明則說，國家公園管制林道生態環境脆弱，不容任意破壞。針對本次同仁未依規定核發臨時通行證之審查程序疏失，本總隊深表歉意，將立即依相關規定召開考績會予以從嚴懲處，並將塔塔加小隊員警列為重點教育訓練對象，落實專用道路通行管制。保七總隊重申，法律無假期，執法無特權。感謝山友與社會大眾的監督，未來將持續秉持公正執法態度，嚴格把關國家公園生態管制區，杜絕此類特權或疏漏事件再次發生。