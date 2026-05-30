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▲守護者總教練沃特（Stephen Vogt）對費爾柴德對付左投的能力與外野三個位置的優異防守讚譽有加，認為他是球隊填補外野空缺的完美拼圖。（圖／記者葉政勳攝）

克里夫蘭守護者四屆金手套得主關（Steven Kwan）因家庭緊急事由進入大聯盟事假名單，球團火速從3A哥倫布船長隊補強外野戰力，今（30）日正式將台灣球迷最熟悉的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）拉上大聯盟。消息一出台灣社群再度沸騰。歷經WBC經典賽那兩發震撼彈後，費爾柴德早已是台灣球迷心中的自己人，如今他憑藉實力奪回大聯盟席位，關鍵在於本季選球能力再度進化。守護者為何非他不可？今年費爾柴德以小聯盟合約加盟守護者，連40人名單都未擠進，開季即遭下放3A。對於一位曾輾轉效力過7支球隊的邊緣外野手而言，唯有用數據說服球團，才能換取重返大聯盟的門票。在3A近150個打席裡，費爾柴德繳出打擊率0.289、上壘率0.417與長打率0.479的優異三圍，整體OPS高達0.896，其中包含5支全壘打、8支二壘安打與2支三壘安打，更在11次盜壘嘗試中成功9次。守護者總教練沃特（Stephen Vogt）曾在受訪時點出他的價值：「費爾柴德非常擅長對付左投，且外野三個位置都能勝任。他非常努力且深知自己的定位，今年某個階段絕對會成為球隊的重要戰力。」如今那個「某個階段」已經到來。身為右打者的他生涯面對左投打擊三圍為0.246、0.343與0.404，wRC+達到106略高於聯盟平均。費爾柴德本季在3A的保送率高達14.8%，三振率則精準控制在18.2%。這兩個數據同時進步，不僅證明他打得好，更代表他願意耐心待在打擊區，等待一顆真正值得出手的球。此外他的衝刺速度高居全聯盟第86百分位，進階守備分數（DRS）來到10分、出局製造值（OAA）9分。在守護者外野陣容出現空缺的當下，一位能守滿三個位置、擅打左投且跑壘極具威脅的右打外野手，正是教練團夢寐以求的完美角色。然而殘酷的現實是，費爾柴德目前已無小聯盟選擇權（Out of Options）。這意味著一旦守護者未來打算將他下放，就必須先執行指定讓渡（DFA），其他29支球隊都有權將他撿走，一方面保障他不被無限期下放3A，另一方面卻也讓他在守護者的處境更加如履薄冰。