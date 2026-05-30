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校長王淵智發公開信聲明！讚嚴老師為人、否認學生霸凌

請恕我這幾天必須先以照顧二千多個師生為優先！這才是我的責任與義務。

他是因為有感於自己的狀況（涉及個人隱私部分恕我不能多言）而主動向學校請假，而非「被」請假。

▲校長王淵智發出公開信聲明，讚嚴老師日常教學認真，也否認有學生霸凌老師的情況。（圖/翻攝畫面）

部分班級的孩子不那麼好教，但也不至於是「霸凌」，此點經求證於跟他最要好的同事，均表示從未聽過他有如此念頭或說法

網友陰謀論多版本社群瘋傳！校長王淵智澄清：網路謠言荒誕不經

這幾天網路謠言荒誕不經，許多資訊錯置，把不同學生、家長及不同學校的孩子利用創造力聯想兜在一塊，把事件描繪成恐龍家長怪獸學生、高官壓迫、校長求官、民代欺壓諸多版本相當精彩，唯一最大缺憾就是不是事實！

▲校長王淵智痛批在社群上編造事實的網友表示，許多網路鄉民假借正義之名，行侵害年少兒童個資外洩之實，非常不足取，多版本的謠言根本荒誕不經。（示意圖／Pixabay）

校長王淵智感謝專業協助師生走出創傷！怒嗆酸民：輪不到你們來說嘴

「總而言之，我問心無愧，我校長當的好不好由學校師生及家長們來論斷，相信自有公評，唯輪不到網路酸民說嘴。」

高雄市某明星國小日前發生老師墜樓事件，由於該老師原本正在請長假中，突然25日返回學校墜樓身亡，讓事件在社群上炸鍋，甚至有人爆料老師生前遭學生霸凌等多種陰謀論都被討論。對此，校長王淵智繼日前拍影片回應之後，又二度發出公開信表示，知道大家希望他給個交代，但作為校長他更應優先照顧兩千多名師生，強調「網路上的謠言荒誕不經」，更直球對決網友表示「我校長當的好不好由學校師生及家長們來論斷，相信自有公評，唯輪不到網路酸民說嘴。」校長王淵智表示，對於5月25日嚴老師發生的憾事我們都同感悲痛及不捨，從發生之日起到今天我都忙於安排老師和學生的悲傷輔導、心理復原及相關工作，實在沒有時間回應媒體及網路的各種光怪陸離的揣測與謾罵。我知道很多家長和平常與嚴老師較少接觸的同仁們都希望我「說些什麼」或「給個交代」，王淵智提到，嚴老師教學認真，指導科展年年獲獎，受到非常多學生和家長推崇與愛戴，這是有目共睹的，所以他根本沒有被提告或因檢舉而受「校事會議」調查，這一點家委會有校事會議委員可求證。其次，外傳有學生霸凌嚴老師事件，王淵智也澄清，，一切都是網路小說家捕風捉影編出來的。「對於許多網路鄉民假借正義之名，行侵害年少兒童個資外洩之實，非常不足取」王淵智說，有疑似違反兒少法及個人毀謗者，已先後有利害關係人去報案，違者可能得上法庭去解釋，稍具心理學常識的人必然會知道，一個人要捨棄周遭至親好友做這樣重大決定，其原因必是錯綜複雜的，豈是單一因素或因幾個孩子較難遵守規矩就要賠上一生！王淵智提到，也有人利用此事件打擊不同立場的人、不理想的制度或投射過去心中的傷痛經驗，說真的大可不必！任何的制度可以討論，但請不要建立在別人的悲痛之上。王淵智說，目前學校學生如常學習，老師更珍惜彼此，只有外人不懂瞎起鬨。總之要十二萬分感謝教育局、衛生局的長官以及專業心理師們，協助學校處理這個重大創傷。王淵智強調，如果我或團隊有做得不夠好的地方，請不吝告知，我們必力求改進。謝謝這幾天不斷鼓勵及用實際行動支持、支援的家長及志工們！也謝謝會長和所有家委，有你們這股強大的支持力量，「師生將很快走出低潮，努力邁向嚴老師高教育品質的期待，這才對得起嚴老師！」