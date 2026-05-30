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玉山國家公園被爆出有保時捷、賓士等私家豪車進入管制區塔塔加鞍部登山口拍照打卡，保七總隊事後認錯，稱是值班警員疏失，一時基於單位情誼，逕行核發臨時通行證放行，將從嚴懲處，不過《NOWNEWS今日新聞》追查發現，該民眾是以阿里山派出所所長友人身分索取臨時通行證。所長劉光浩接受記者電訪，喊冤說「100%沒有致電關說」，更說自己昨天睡不好、頭很痛，但坦承認識葉姓民眾，葉男也有跟他說要去塔塔加附近走走，但「不知道跑到管制區內」。保七總隊第六大隊昨發出聲明，表示 115 年 5 月 29 日 15 時許，葉姓民眾等一行人駕駛 4 部自小客車抵達塔塔加小隊門口。葉民向值班員警劉○宏自稱係鄰近友軍單位之友人，欲申請進入管制林道。值班劉員因一時基於單位情誼，未恪遵「玉山國家公園專用道路管制注意事項」之審查要件，即逕行核發臨時通行證放行，致使該 4 部私家車輛得以駛入玉山登山口（塔塔加林道管制區）打卡觀光。劉光浩接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時極力喊冤，表示他100%沒有聯繫塔塔加小隊關說，「這可以調通聯紀錄，我有做我就說，沒做我就坦坦蕩蕩，我沒有跟他們請託關說，我也很困擾」劉光浩說，他多年前認識葉男，但彼此聯繫並不多也不熟，葉男此次確實有跟他說要去塔塔加附近走，但他不知道會跑到玉山管制區，事件發生後，也是同仁傳連結給他看才知曉出事，事前都不知道。劉光浩喊冤說，自己在阿里山派出所擔任所長，基於禮貌也不可能沒有自我介紹，自然會認識很多人，但他昨天放假根本不知道，「我真的沒有（關說），我現在解釋，不知道大眾會不會又有問題」，更說自己昨天睡不好，頭很痛。