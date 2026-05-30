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全聯芒果一顆10元「農民賺什麼」？內行解答：還不是最低價

▲全聯自5月30日起至6月1日，推出「愛文芒果」每顆只要10元優惠，每人限購3顆。（圖／全聯提供）

「今年的芒果量相當大，我的芒果園今年包的量，比往年多很多，只能說趕緊採趕緊出清，免得越後面就要打芒果仗了」、「我舅舅是農民，對很多小農來說，全聯是個不錯的銷售管道」

▲不少人直指，因今年芒果盛產，量大導致價格壓低，更點出台南玉井愛文芒果也將進入產季，到時可能會讓芒果價格變更便宜。（圖／記者鍾怡婷攝）

愛文芒果今年產量增3成！價格暴跌31.3%超便宜

▲今年愛文芒果迎來大豐收，由於花期氣候穩定，導致芒果產量大幅增加，根據農糧署調查，今年芒果產量預估比常年增產近3成，相較去年因風災歉收，增幅超過3分之2。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

憂芒果價格暴跌！拚國內促銷、布局外銷：農民不怕崩跌

▲ 台南玉井愛文芒果色澤飽滿、品質優良，透過外銷方式發揚光大。（圖／南市府提供）

全聯愛文芒果推出限時只要10元優惠，從今（30）日起至6月1日限時3天開搶，低廉價格讓外界好奇「農民到底賺什麼」？引來農民出面解釋，表示對此，農糧署將輔導國內行銷、農業部也將著手規劃外銷優惠，盧家愛文芒果園老闆盧旺昇亦表示，因台灣愛文芒果仍會外銷，加上國人對其喜愛度高，不擔憂價格出現大崩跌。全聯自5月30日起至6月1日，推出原價29元的愛文芒果，一顆只要10元的驚人優惠，並規定每人限購3顆，限時3天引發全民瘋搶。但就有網友在Threads不解詢問，表示發現愛文芒果只有10元，也好奇價格如此低「農民到底賺什麼」。貼文一出引發討論，釣出不少果農回應甚至有內行提到，，「台南芒果都還沒開始價錢已經這樣了」、「還不是最低價時，玉井還沒開始採收誒」、「今年的芒果平均價錢低於前兩年很多，因為前兩年都歉收的關係」。據了解，今年愛文芒果迎來大豐收，由於花期氣候穩定，導致芒果產量大幅增加，根據農糧署調查，今年芒果產量預估比常年增產近3成，相較去年因風災歉收，增幅超過3分之2。根據數據顯示，台北批發市場芒果均價，在5月中旬為每公斤約70元，與去年同期的101.8元相比，跌幅達31.3%。值得一提的是，台南也是芒果的重要產區，集中在玉井、楠西、南化、左鎮、大內及官田等地區，其產季約落在6月中旬至8月，同樣預期收成情形良好，農民期待收成，同時也擔憂因國內市場飽和，導致價格波動更低。為了避免產量過剩造成價格崩跌，農糧署將視產銷狀況輔導國內行銷，結合各大超商、賣場等通路進行促銷。同時，農業部也鼓勵芒果進行外銷，將針對日本、韓國、新加坡或歐美等市場設定外銷基準。立法委員陳亭妃近日亦邀請外交部、農業部各單位，爭取韓國延長台灣芒果降稅優惠措施，提前布局外銷通路，期盼讓農民能真正受惠。面對芒果產量旺盛，過去家樂福長期合作農家、盧家愛文芒果園老闆盧旺昇表示，