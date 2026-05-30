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▲19歲的巴西超新星豐塞卡（Joao Fonseca）展現初生之犢不畏虎的強大心臟。他在第五盤狂轟22記致勝球，並在賽末點以連續3記Ace球完美收下勝利。（圖／路透／達志影像）

塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）追求破紀錄生涯第25座大滿貫單打金盃的腳步被迫暫緩。在法國網球公開賽第3輪的賽事中，他歷經4小時53分鐘的五盤史詩級惡戰，最終遭到19歲巴西超新星豐塞卡（Joao Fonseca）上演「輸二贏三」的驚天大逆轉，以6比4、6比4、3比6、5比7、5比7爆冷出局。在世界排名第1的辛納（Jannik Sinner）於週四意外落馬，以及西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷退出這項紅土大滿貫後，喬科維奇本是籤表中唯一拿過大滿貫冠軍的選手，也被外界視為奪冠的最大熱門。然而，自2023年美網奪冠後便未再進帳大滿貫金盃的他，如今恐怕只能無奈感嘆，這座看似唾手可得的第25冠，竟硬生生地從手中溜走。這也是喬科維奇22次征戰羅蘭加洛斯以來，第3度未能挺進賽事第二週。在巴黎這個炎熱的午後，喬科維奇開局彷彿開啟了「巡航模式」。他在首局就破了這位年輕對手的發球局，並在前兩盤三度成功破發，輕鬆取得盤數2比0的絕對優勢。即便在第一盤第8局曾遭破發，他隨即以完美的「Love Game」強勢回應。到了第二盤，他更是展現了招牌的滿場飛奔，不顧39歲的年紀，極限救下對手的小球並打出正拍致勝球，隨後更霸氣地指向天空，示意全場觀眾為他歡呼。然而，如同他在第2輪面對羅耶（Valentin Royer）時的狀況一樣，喬科維奇的狀態在第三盤出現了肉眼可見的下滑，但這次他再也無法重新奪回主導權。他開始頻繁地對自己與教練團隊大吼發洩情緒，體能透支的疲態表露無遺，數度累得只能癱靠在毛巾箱上。反觀球場另一端的豐塞卡，卻開始用暴力的正拍與精準的小球不斷戲耍這位網壇傳奇。比賽進入殘酷的決勝盤，喬科維奇在經過短暫的離場休息後試圖重振旗鼓，並在第4局率先破發取得3比1領先。但生涯僅是第三次打滿五盤的豐塞卡，卻展現了超乎年齡的極致抗壓性。相較於前兩盤僅打出11記致勝球，這位巴西小將在第五盤狂轟了22記致勝球（喬科維奇僅有14記），其中更包含在5比5平手時，連續三記精妙的小球致勝球，直接讓喬科維奇露出苦笑，並成功取得關鍵破發。在豐塞卡邁向勝利的發球局中，喬科維奇一度逼出全場第16個破發點，但這位巴西超新星不僅沒有手軟，更以毫不畏懼的連續三記Ace球，完美終結了這場不可思議的大逆轉。豐塞卡成為大滿貫賽史上首位擊敗喬科維奇的青少年選手，他接下來將在第4輪面對兩屆法網亞軍魯德（Casper Ruud）或美國第24種子保羅（Tommy Paul）。值得一提的是，另一位今年紅土狂拿18勝的19歲新星喬達（Rafael Jodar）也順利挺進第二週，網壇的青春風暴已然成形。