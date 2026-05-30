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▲全聯、大全聯5月30日起至6月1日，愛文芒果每顆10元。（圖／全聯提供）

▲家樂福5月29日至6月1日推出愛文芒果（600g／2入）特價每盒89元。（圖／家樂福提供）

▲「夏映愛文芒果禮盒」每箱重達2.3公斤，買3箱送2箱只要1650元。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起於全台門市推出個人化「愛文芒果切片盒」、6月8日起則有「金煌芒果切片盒」。（圖／7-11提供）

愛文芒果今年盛產、價格下滑！各大賣場、通路推出優惠，全聯、大全聯自5月30日起至6月1日限定，「愛文芒果」每顆只要10元，不僅全聯有芒果優惠，家樂福、7-11也開賣芒果，家樂福兩顆89元，7-11除了有切片裝，還有整箱芒果買3箱送2箱，平均單箱只要330元。全聯、大全聯5月30日起至6月1日，推出3天週末激省優惠，其中夏季最有感的「愛文芒果」」(約200g／粒）特價10元，每人限購3顆（原價29元／顆）。此外，別忘記會員可以先上「PX Pay」APP領券，只要先到線上領取福利券（數量有限，領完為止，單筆交易限用一張），購買大全聯「紐西蘭陽光金圓/粒」就可享1元優惠價；「進口白蘿蔔」10元；「履歷美人烏龍蕉」也享10元限時優惠價。家樂福表示，今年在充足陽光與適中雨量助攻下，芒果著果率提升、品質穩定，價格也相對親民。業者統計光是5月份，全台門市的屏東愛文芒果出貨量已達約50噸，隨著產季進入高峰，預估6月份出貨量將持續攀升並有望再創新高，帶動新一波的搶購熱潮。家樂福5月29日至6月1日推出愛文芒果（600g／2入）特價每盒89元。7-11農糧署合作採購優質在地芒果，不僅香甜可口更具有產銷履歷認證，即日起於全台門市推出個人化「愛文芒果切片盒」、6月8日起則有「金煌芒果切片盒」，免削皮、拆封即能享用，還有以金煌芒果製成的酸甜「情人果切片」！並且 i預購、i划算推出「夏映愛文芒果禮盒」每箱重達2.3公斤，買3箱送2箱只要1650元，平均每盒只要330元。