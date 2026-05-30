好久不見的「星巴克買一送一」咖啡優惠來了！根據星巴克官網，粽享盛夏共度美好時光，星巴克表示，端午節預購9折優惠，加碼爽領全品項飲料好友分享小白單，2026年推薦楊枝甘露星冰粽、西西里咖啡星冰粽禮盒，還有夏日蘋果山竹風味系列星沁爽新品。85度C表示，今年甜心冰粽開吃花生香菜口味，還推出杜拜巧克力大福嚐鮮。
星巴克：蘋果山竹風味星沁爽6/3開喝！端午節楊枝甘露星冰粽
星巴克表示，今夏推出全新「蘋果山竹風味系列星沁爽」，放入真實蘋果果粒與含有果汁的山竹風味爆爆珠，酸甜清爽的口感，在高溫天氣裡一喝就消暑，即將於6月3日上市開賣。
2026年端午節，星巴克開賣「楊枝甘露星冰粽」，帶有柚子清香的Q彈外皮、包入香甜芒果內餡，吃得到經典楊枝甘露風味的柚子果肉與椰奶風味；「西西里咖啡星冰粽」則在散發檸檬香氣外皮裡，融合檸檬起司及咖啡奶餡，搭配紅豆抹茶煉乳星蕨餅、草莓優格星蕨餅，推薦給大家不一樣的端午節美味。
星巴克買一送一！兩大端午節咖啡優惠：全品項好友分享
星巴克端午節預購9折，加碼兩大咖啡優惠，爽領全品項飲料好友分享小白單，開喝「星巴克買一送一」：
◾️端午節9折預購優惠！5月20日至6月14日預購期間，購買端午節冷藏禮盒（夏日沁爽禮盒、夏日風格禮盒、粽夏時光禮盒）、星巴克咖啡捲心酥禮盒、摩卡杏仁肉鬆捲，可享9折優惠。
◾️星巴克買一送一！5月20日至6月14日預購期間，購買端午節冷藏禮盒（夏日沁爽禮盒、夏日風格禮盒、粽夏時光禮盒），結帳可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張，採累計方式，購買兩盒兩張，三盒三張…以此類推。
飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
◾️星巴克買一送一！5月20日至6月14日預購期間，凡購買任兩盒星巴克咖啡捲心酥禮盒、摩卡杏仁肉鬆捲，結帳也可獲得「星巴克買一送一」全品項飲料好友分享小白單一張！採倍數累計方式，購買四盒兩張、六盒三張…以此類推。
飲料好友分享優惠券使用期限：2026年5月20日（三）至2026年6月29日（一）。
85度C：甜心冰粽推出花生香菜口味！杜拜巧克力大福新品
85度C表示，今年除了有傳統「八五松露御品肉粽」；創意推出3款甜心冰粽，開吃花生香菜口味，在濃郁花生餡裡吃得到香菜慕斯餡，以及紅豆牛奶、芋頭牛奶口味。
還把近期爆紅的杜拜巧克力變成大福，「杜拜巧克力大福」在麻糬外皮包入開心果巧克力內餡包覆於中，香濃Q彈快嚐鮮。
85度C端午節優惠，凡購買任一飲料，即可加價43元購買甜心冰粽乙個；「甜心冰粽禮盒」10入特價430元（原價510元），現省80元。
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星巴克表示，今夏推出全新「蘋果山竹風味系列星沁爽」，放入真實蘋果果粒與含有果汁的山竹風味爆爆珠，酸甜清爽的口感，在高溫天氣裡一喝就消暑，即將於6月3日上市開賣。
星巴克端午節預購9折，加碼兩大咖啡優惠，爽領全品項飲料好友分享小白單，開喝「星巴克買一送一」：
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85度C表示，今年除了有傳統「八五松露御品肉粽」；創意推出3款甜心冰粽，開吃花生香菜口味，在濃郁花生餡裡吃得到香菜慕斯餡，以及紅豆牛奶、芋頭牛奶口味。
還把近期爆紅的杜拜巧克力變成大福，「杜拜巧克力大福」在麻糬外皮包入開心果巧克力內餡包覆於中，香濃Q彈快嚐鮮。
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