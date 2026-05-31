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今（31）日登場的西區冠軍賽第七戰，不僅是決定西區誰能晉級總冠軍賽對陣紐約尼克隊的關鍵一役，更是一場足以載入史冊的歷史性對決。奧克拉荷馬雷霆隊當家球星、本季聯盟MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），與聖安東尼奧馬刺隊的年度最佳防守球員（DPOY）文班亞馬（Victor Wembanyama），將在搶七戰中正面交鋒，這場頂尖對決被譽為當今籃壇兩大巨星的巔峰會面。根據NBA官方統計，這是聯盟歷史上第二次在季後賽「搶七大戰」中，出現由該年度MVP對決該年度DPOY的戲碼。唯一的一次前例發生在2024年西區準決賽，當時由尼克隊名將約基奇（Nikola Jokić，當年 MVP）對決灰狼隊的戈貝爾（Rudy Gobert，當年 DPOY），最終戈貝爾領軍的灰狼隊在搶七戰中以98：90擊敗金塊隊晉級。儘管馬刺隊在第六戰以118：91大勝，氣勢如虹，但面對搶七大戰的歷史數據，他們仍面臨嚴峻挑戰。在NBA季後賽歷史中，主場球隊在搶七戰的勝率高達73%（119勝44敗）。此外，馬刺隊史在客場進行的搶七戰中，勝負紀錄僅為1勝5敗。反觀雷霆隊，他們在搶七戰的隊史總戰績為8勝5敗，若僅計算主場，更是驚人的8勝1敗。且雷霆隊去年在奪冠路程中，分別於西區準決賽及總決賽經歷了兩次搶七考驗，在這種高張力賽事中的經驗顯然優於馬刺隊。馬刺小將卡斯特（Stephon Castle）在賽前信心十足，他表示：「我們團隊都非常渴望這場勝利，機會就在眼前。我們都認為自己比對手更強，也不想讓主場球迷失望。」卡斯爾認為，能夠爭取到搶七機會，就是球隊目前最強大的動力來源。儘管雷霆隊受傷兵困擾，包含傑倫·威廉斯（Jalen Williams，腿筋傷勢）與米契爾（Ajay Mitchell，小腿傷勢）能否上場仍未明朗，但雷霆隊依然被看好能搶下總冠軍賽門票。