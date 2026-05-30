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▲庹宗康現在過著如退休後的生活，在關島主要陪小孩，沒事就去看海豚、自潛或放空。（圖／翻攝自庹宗康 Shotgun臉書）

▲庹宗康（左圖右）和太太KiKi（左圖左）及2個兒子定居關島。（圖／翻攝自庹宗康 Shotgun臉書）

藝人庹宗康和老婆王菲雅（KiKi）結婚15年，育有2個兒子，近日他上節目分享全家移居美國關島的生活，透露花了約2000萬在當地置產，每天像退休一樣，沒事就去看海豚、潛水或小酌，一星期去海邊4天，相當愜意。庹宗康在節目《小姐不熙娣》表示，因為小孩在台灣沒有登記到心儀的學校，加上自己喜歡海、老婆又是住關島，因此一家四口決定移居關島，他砸下2000多萬在當地一處社區買房子，共三層樓，約70、80坪，社區的安全管理完善，還設有公園、游泳池。關於住在關島的日子，庹宗康說，孩子平常在當地唸書，假日才回台灣，「小孩在那讀書起碼不會不快樂」，他希望孩子先不要想升學、未來出路，好好享受童年生活，而自己現在是完全沒有工作的狀態，每天在關島陪小孩，沒事就去看海豚、自潛或放空，兩三杯啤酒就可以過一個下午，沒什麼壓力。至於語言問題，庹宗康表示，自己的英文程度可以應付基本的溝通、購物，唯一不能做的就是不能跟老外聊天，主持人小S開玩笑問庹宗康，會不會擔心有天錢不夠用，必須回台灣上節目賺錢，庹宗康回說：「應該快要了！」笑翻全場。