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薔蜜颱風估今升級中颱！明北台灣先變天、下周梅雨接力開炸

▲第6號輕颱「薔蜜」，今將增強為中颱，向北轉北北東移動，明日掃過琉球群島，再轉向東北、週二、三（2、3日）依序侵襲日本九州、四國及本州南部。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

梅雨季鋒面+西南季風發威！下周變天全台一片紫

▲受到西南季風下週後期漸活躍影響，雨季將開始。下周前半段，台灣因仍處於華南副熱帶高壓邊緣，水氣相對偏少，各地降雨以午後雷陣雨為主。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

雨季準備開始了！根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，明（6月1日）起受到薔蜜颱風外圍雲系影響，北部、東北部將轉雨變天，梅雨季鋒面於下週五（6月5日）起影響全台；氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒，下周後期西南季風逐漸活躍，副熱帶高壓逐漸退場、南海季風低壓開始北上活躍，屆時中南部因處迎風面，將變得容易下雨，甚至可能出現連續數日降雨的情況。氣象專家吳德德今日亦在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，明（1）日「薔蜜」外圍的東北風帶進水氣，迎風面北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨；北台轉涼。進一步觀察發現，週二（2日）水氣減少，氣溫回升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。週三、四（3、4日）「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，臺灣白天晴熱，大氣趨不穩定，午後降雨日趨明顯。但吳德榮提醒，週五至下週二（5至9日）「梅雨季」第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態、逐漸醞釀成形，大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在其中被激發，帶來的雨勢更強，時間也不限於午後，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。但為期末模擬，應持續觀察各國模式的調整。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，受到西南季風下週後期漸活躍影響，雨季將開始。下周前半段，台灣因仍處於華南副熱帶高壓邊緣，水氣相對偏少，各地降雨以午後雷陣雨為主。但從近期連續數報的數值模擬來看，各模式皆持續指出，下週後期至6月中旬前後將是重要轉折期，天氣型態可能出現明顯變化。台灣颱風論壇解釋，主要是因副熱帶高壓逐漸退場、南海季風低壓開始活躍，並可能一個接著一個在台灣附近活動，帶動西南季風增強且持續，將大量暖濕水氣輸送至台灣附近，屆時中南部因處迎風面，將變得容易下雨，甚至可能出現連續數日降雨的情況。台灣颱風論壇指出，低壓走向將決定雨區分布，走偏一點就會差很多，變數相當大，提醒6月中上旬如有安排戶外活動的朋友，務必多注意天氣訊息。對於近期水情仍偏緊張的南部地區而言，這波降雨相當重要，畢竟水庫要補得快，與其期待颱風補水，不如把握每一次西南季風帶來的降雨機會。