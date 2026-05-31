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▲兵工廠雖然先馳得點，但在下半場遭PSG逼平，最終在PK大戰敗下陣來，無緣隊史首座歐冠金盃。（圖／路透／達志影像）

巴黎聖日耳曼（PSG）再度稱霸歐洲！今（31）日在匈牙利布達佩斯舉行的歐冠決賽中，PSG在落後的情況下急起直追，雙方一路血戰到PK大戰，最終巴黎聖日耳曼在點球大戰以4：3氣走兵工廠，不僅成功完成歐洲冠軍聯賽（Champions League）的二連霸，更殘酷地粉碎了「槍手」兵工廠隊史首座歐洲冠軍的美夢。去年在慕尼黑以5：0血洗國際米蘭的PSG，如今成為自2018年皇家馬德里以來，首支成功衛冕歐冠王座的超級勁旅。兵工廠在比賽初期靠著哈弗茨（Kai Havertz）首開紀錄。當時馬基尼奧斯（Marquinhos）的解圍球意外反彈到特羅薩德（Leandro Trossard）腳下，隨後精準找到哈弗茨。他帶球長驅直入，從狹窄的角度將球爆射入網。此後兵工廠一路掌控比賽節奏，直到第62分鐘戰局發生戲劇性轉折。克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在禁區內遭到放倒，裁判果斷判罰12碼點球，隨後由登貝萊（Ousmane Dembele）操刀主罰命中，將比數扳平並將比賽逼入延長賽。在歷經毫無建樹的延長賽後，雙方進入殘酷的PK大戰。由主帥恩里克（Luis Enrique）領軍的PSG展現了更勝一籌的抗壓性，靠著拉莫斯（Goncalo Ramos）、杜埃（Desire Doue）、哈基米（Achraf Hakimi）與貝拉爾多（Beraldo）接連穩穩罰進，最終以4：3鎖定勝局，成功捧起隊史連續第2座歐冠金盃。