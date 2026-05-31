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▲大巴黎後衛帕喬(Willian Pacho)本場比賽表現神勇，獲得全隊最高的8分評價。他在延長賽自家六碼區內的關鍵解圍，成功化解危機，成為球隊驚險奪冠的無名英雄。（圖／路透／達志影像）

球員名稱(位置) 決賽評分 戰場表現與戰術影響力剖析 帕喬(Willian Pacho) 8分(全隊最高) 隨著比賽進行在與哈弗茨對抗中佔據上風，完美瓦解兵工廠長傳轟炸。延長賽初期在自家6碼區內完成價值連城的關鍵解圍，堪稱奪冠無名英雄。 哈基米(Achraf Hakimi) 7分 用極具爆發力的速度證明身體狀態，防守與前插皆達頂級水準，下半場自由球極具威脅，一路拚戰至最後。 維蒂尼亞(Vitinha) 7分 中場大腦開光，隨球隊陣線前推影響力暴增，大巴黎多數最具威脅的攻勢全由這位葡萄牙指揮官發動。 馬基尼奧斯(Marquinhos) 6分 開局軟弱解圍導致失球，但隨後用神級飛身封堵擋住哈弗茨必進球完成救贖，其餘時間防守尚算穩健。 薩福諾夫(Matvey Safonov) 5分 對遭小角度破門感到失望，但成功攔截薩卡危險傳中並多次果斷出迎，PK戰未受實質考驗。 門德斯(Nuno Mendes) 5分 邊路奔襲吸睛但最後一傳品質欠佳，凍結薩卡但在馬杜埃凱上場後陷掙扎，PK戰不幸失手。 內維斯(Joao Neves) 5分 對手前線威脅有限致使身體對抗風格無用武之地，一度遭邊緣化並吞黃牌，傳球四平八穩。 魯伊斯(Fabian Ruiz) 5分 上半場多次插入極佳進攻位置但缺臨門一腳冷靜，其餘時間以簡單安全傳球過渡為主。 登貝萊(Ousmane Dembele) 5分 大心臟罰進追平點球且精準策動十二碼攻勢，但整體表現低迷，遭因卡皮耶與中衛群徹底鎖死頻撞牆。 克瓦拉茨赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia) 5分 上半場遭聯手壓制打得畏縮，下半場狀態回溫製造關鍵點球，但外界對這位天王顯然有更高期待。 杜埃(Desire Doue) 4分(全隊最低) 與去年大殺四方的天才判若兩人，傳中品質不佳且起腳射門完全偏離目標，狀態極度低迷。 ▲兵工廠在下半場遭PSG逼平，最終在殘酷的點球大戰中相繼失手，遺憾無緣捧回隊史首座歐冠大耳朵盃。（圖／路透／達志影像）



法甲豪門巴黎聖日耳曼(PSG)今（31）日在2026年歐洲冠軍聯賽決賽中，歷經令人窒息的點球大戰，最終以4比3險勝英超勁旅兵工廠，成功完成衛冕歐冠王座的歷史霸業。儘管外媒普遍將大巴黎本場決賽的整體發揮評為「不盡人意」，正規時間僅能倚靠登貝萊(Ousmane Dembele)主罰的12碼點球勉強扳平比數，甚至在點球大戰中還遭遇門德斯(Nuno Mendes)的失手危機，但在幸運女神的眷顧下，槍手軍團最後兩輪主罰射偏，讓大巴黎得以在驚濤駭浪中笑著捧回象徵歐洲之巔的大耳盃。回顧本場比賽，大巴黎的開局堪稱一場災難。隊長馬基尼奧斯(Marquinhos)在後場一次要命的解圍失誤，直接化為對手的絕佳助攻，讓哈弗茨(Kai Havertz)抓住機會從小角度無情攻破大巴黎門將薩福諾夫(Matvey Safonov)把守的防線。陷入落後的大巴黎隨後雖然掌控了絕大多數的控球權，卻難以在槍手的鐵桶陣前創造實質威脅。直到下半場，戰局才迎來轉機。克瓦拉茨赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia)在禁區內遭莫斯克拉(Cristhian Mosquera)放倒成功搏得點球，登貝萊頂住巨大壓力冷靜操刀破網，將兩隊拉回原點。隨後克瓦拉茨赫利亞雖再次撕裂防線，皮球卻無奈中柱彈出；替補上陣的巴爾科拉(Bradley Barcola)單刀機會也被門將神勇沒收，加上維蒂尼亞(Vitinha)的遠射偏出，比賽只能進入延長賽。加時30分鐘雙方皆無建樹，最終在殘酷的PK大戰中，兵工廠的埃澤(Eberechi Eze)與加布里埃爾(Gabriel Magalhaes)相繼射偏失手，大巴黎正式點燃了衛冕奪冠的狂歡煙火。