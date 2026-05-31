法甲豪門巴黎聖日耳曼(PSG)今（31）日在2026年歐洲冠軍聯賽決賽中，歷經令人窒息的點球大戰，最終以4比3險勝英超勁旅兵工廠，成功完成衛冕歐冠王座的歷史霸業。儘管外媒普遍將大巴黎本場決賽的整體發揮評為「不盡人意」，正規時間僅能倚靠登貝萊(Ousmane Dembele)主罰的12碼點球勉強扳平比數，甚至在點球大戰中還遭遇門德斯(Nuno Mendes)的失手危機，但在幸運女神的眷顧下，槍手軍團最後兩輪主罰射偏，讓大巴黎得以在驚濤駭浪中笑著捧回象徵歐洲之巔的大耳盃。
PSG進攻當機、防線救駕 如何驚險完成歐冠二連霸？
回顧本場比賽，大巴黎的開局堪稱一場災難。隊長馬基尼奧斯(Marquinhos)在後場一次要命的解圍失誤，直接化為對手的絕佳助攻，讓哈弗茨(Kai Havertz)抓住機會從小角度無情攻破大巴黎門將薩福諾夫(Matvey Safonov)把守的防線。陷入落後的大巴黎隨後雖然掌控了絕大多數的控球權，卻難以在槍手的鐵桶陣前創造實質威脅。直到下半場，戰局才迎來轉機。克瓦拉茨赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia)在禁區內遭莫斯克拉(Cristhian Mosquera)放倒成功搏得點球，登貝萊頂住巨大壓力冷靜操刀破網，將兩隊拉回原點。
隨後克瓦拉茨赫利亞雖再次撕裂防線，皮球卻無奈中柱彈出；替補上陣的巴爾科拉(Bradley Barcola)單刀機會也被門將神勇沒收，加上維蒂尼亞(Vitinha)的遠射偏出，比賽只能進入延長賽。加時30分鐘雙方皆無建樹，最終在殘酷的PK大戰中，兵工廠的埃澤(Eberechi Eze)與加布里埃爾(Gabriel Magalhaes)相繼射偏失手，大巴黎正式點燃了衛冕奪冠的狂歡煙火。
2026歐冠決賽：大巴黎(PSG)球員評分與賽事深度剖析
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回顧本場比賽，大巴黎的開局堪稱一場災難。隊長馬基尼奧斯(Marquinhos)在後場一次要命的解圍失誤，直接化為對手的絕佳助攻，讓哈弗茨(Kai Havertz)抓住機會從小角度無情攻破大巴黎門將薩福諾夫(Matvey Safonov)把守的防線。陷入落後的大巴黎隨後雖然掌控了絕大多數的控球權，卻難以在槍手的鐵桶陣前創造實質威脅。直到下半場，戰局才迎來轉機。克瓦拉茨赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia)在禁區內遭莫斯克拉(Cristhian Mosquera)放倒成功搏得點球，登貝萊頂住巨大壓力冷靜操刀破網，將兩隊拉回原點。
隨後克瓦拉茨赫利亞雖再次撕裂防線，皮球卻無奈中柱彈出；替補上陣的巴爾科拉(Bradley Barcola)單刀機會也被門將神勇沒收，加上維蒂尼亞(Vitinha)的遠射偏出，比賽只能進入延長賽。加時30分鐘雙方皆無建樹，最終在殘酷的PK大戰中，兵工廠的埃澤(Eberechi Eze)與加布里埃爾(Gabriel Magalhaes)相繼射偏失手，大巴黎正式點燃了衛冕奪冠的狂歡煙火。
|球員名稱(位置)
|決賽評分
|戰場表現與戰術影響力剖析
|帕喬(Willian Pacho)
|8分(全隊最高)
|隨著比賽進行在與哈弗茨對抗中佔據上風，完美瓦解兵工廠長傳轟炸。延長賽初期在自家6碼區內完成價值連城的關鍵解圍，堪稱奪冠無名英雄。
|哈基米(Achraf Hakimi)
|7分
|用極具爆發力的速度證明身體狀態，防守與前插皆達頂級水準，下半場自由球極具威脅，一路拚戰至最後。
|維蒂尼亞(Vitinha)
|7分
|中場大腦開光，隨球隊陣線前推影響力暴增，大巴黎多數最具威脅的攻勢全由這位葡萄牙指揮官發動。
|馬基尼奧斯(Marquinhos)
|6分
|開局軟弱解圍導致失球，但隨後用神級飛身封堵擋住哈弗茨必進球完成救贖，其餘時間防守尚算穩健。
|薩福諾夫(Matvey Safonov)
|5分
|對遭小角度破門感到失望，但成功攔截薩卡危險傳中並多次果斷出迎，PK戰未受實質考驗。
|門德斯(Nuno Mendes)
|5分
|邊路奔襲吸睛但最後一傳品質欠佳，凍結薩卡但在馬杜埃凱上場後陷掙扎，PK戰不幸失手。
|內維斯(Joao Neves)
|5分
|對手前線威脅有限致使身體對抗風格無用武之地，一度遭邊緣化並吞黃牌，傳球四平八穩。
|魯伊斯(Fabian Ruiz)
|5分
|上半場多次插入極佳進攻位置但缺臨門一腳冷靜，其餘時間以簡單安全傳球過渡為主。
|登貝萊(Ousmane Dembele)
|5分
|大心臟罰進追平點球且精準策動十二碼攻勢，但整體表現低迷，遭因卡皮耶與中衛群徹底鎖死頻撞牆。
|克瓦拉茨赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia)
|5分
|上半場遭聯手壓制打得畏縮，下半場狀態回溫製造關鍵點球，但外界對這位天王顯然有更高期待。
|杜埃(Desire Doue)
|4分(全隊最低)
|與去年大殺四方的天才判若兩人，傳中品質不佳且起腳射門完全偏離目標，狀態極度低迷。