NBA 2025-26賽季季後賽西區決賽搶七生死戰即將在今（31）日開打。雷霆與聖馬刺在例行賽分別斬獲全聯盟前兩名的戰績，如今兩強如願在西區決賽正面交鋒。這場攸關總冠軍賽門票的對決高潮迭起，雙方一路血戰前6場各取3勝，將在雷霆主場（Paycom Center）進行一戰定生死的第七戰。《NOWnews》為讀者整理由「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正面對決文班亞馬（Victor Wembanyama）終極決戰的轉播資訊以及前瞻分析。
✳️聖安東尼奧馬刺（西區第2）vs. 奧克拉荷馬雷霆（西區第1）
比賽地點：雷霆主場
開賽時間： 5月31日（日）上午08：00
✳️馬刺VS雷霆系列賽對戰分析
雷霆捍衛主場 SGA盼粉碎馬刺天敵魔咒
雖然前一場比賽雷霆在客場慘敗，遭對手將系列賽強行扳成3：3平手，但今日回到奧克拉荷馬，賠率依舊看好雷霆、開出讓3.5分的優勢。本賽季雷霆對戰西區球隊繳出41勝11敗的戰績，今日勢必要全力捍衛主場。
雷霆隊此役若想勝出並挺進總冠軍賽，禁區的制空權與外線發火將是兩大關鍵。雷霆本季場均能抓下34.6個防守籃板、高居全聯盟第三，其中當家長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）場均貢獻7個防守籃板，他與SGA必須在內外線挺身而出。此外，雷霆本季場均能轟入13.8顆三分球，剛好能針對馬刺每場允許對手投近13顆三分球的外線防守破綻。只要SGA能擺脫上一戰僅拿15分的低迷、率領外線全面開火，衛冕軍絕對有信心在主場粉碎宿敵，連續兩年殺入總冠軍賽。
複製前戰狂勝27分表現！文班亞馬要化身「禁區野獸」
馬刺隊本季堪稱是雷霆隊的頭號天敵，例行賽至今交手屢屢佔得上風，上一戰當代神獸文班亞馬（Victor Wembanyama）瘋狂炸裂28分肆虐雷霆禁區。今日馬刺將頂著客場劣勢，全力爭取翻盤、衝擊總冠軍賽門票。
馬刺隊此役掌握了兩大數據優勢。首先是恐怖的禁區破壞力，馬刺本季在西區以場均47個籃板高居第二，其中文班亞馬一人就抓下誇張的11.5個，將對雷霆的內線造成巨大威脅。
其次是極高的進攻效率，馬刺本季團隊投籃命中率高達48.3%，比雷霆本季對手的平均命中率（43.7%）還要高出4.6%。這代表只要馬刺能維持上一戰的傳導流暢度與火燙手感，即便是客場作戰，黑衫軍依舊有極大機會寫下「下剋上」的灰姑娘傳奇，挺進最終決賽。
✳️馬刺VS雷霆焦點球星
雷霆：SGA、霍姆葛倫（Chet Holmgren）
面對來勢洶洶的聖安東尼奧馬刺，衛冕軍雷霆的最大本錢，莫過於陣中兩大核心，也就是兩屆MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與明星長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）的連線。
雷霆隊本季能持續穩居西區龍頭，SGA居功厥偉。他今年打出統治級的賽季，場均轟31.1分、外加6.6次助攻，是全聯盟防守者最頭痛的無解球星；而在他身邊的頂級禁區支柱霍姆葛倫，在最近10場高強度的季後賽戰局中，也繳出場均15.1分的紮實貢獻。
馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama）、卡斯特（Stephon Castle）
除了法國神獸文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區展現歷史級的宰制力外，超新星卡斯特（Stephon Castle）的強勢突圍，讓馬刺組成「新雙槍」，今日客場生死戰，馬刺必須全力複製前戰狂勝的進攻水準，力拼下剋上奇蹟。
文班亞馬在季後賽越戰越勇，最近10場比賽場均能轟下恐怖的25.8分與11.1個籃板，完美統治禁區。馬刺能與衛冕軍纏鬥至今的另一大關鍵，則是新星後衛卡斯爾的爆發。他本季場均能貢獻16.6分與5.3個籃板，在後場提供了強悍的攻守能量。
✳️馬刺VS雷霆近況分析
近10戰斬獲7勝！雷霆搶七大戰祭「閃電戰」
回顧最近10場高強度的季後賽激戰，雷霆隊斬獲了7勝3敗的戰績，團隊場均能轟下113.9分，並將對手的得分限制在109.3分。今日背水一戰，雷霆將持續發揮他們最擅長的閃電戰與窒息式防守。
數據顯示，雷霆隊近期在攻防兩端表現非常均衡，團隊投籃命中率高達46.6%，場均還能傳出26.2次助攻、抓下41.2個籃板。而雷霆今天在G7最強大的終極武器，莫過於他們冠絕聯盟的抄截。在近10場比賽中，雷霆場均能瘋狂帶走10.6次抄截，搭配4.1次阻攻，往往能在第一時間轉換快攻，打得對手措手不及。
場均7阻攻火鍋店開張！馬刺近10戰火力驚人
馬刺在最近10場季後賽中拿下了6勝4敗的成績。更驚人的是，馬刺近期的團隊火力爆發，場均狂轟116.7分、更將對手得分壓制在108.8分。馬刺最恐怖的就是他們的「禁區制空權」。在近10場比賽中，馬刺場均能抓下傲視群雄的48.7個籃板，在二次進攻與籃板的保護上完勝雷霆。
同時，在文班亞馬（Victor Wembanyama）領銜下，馬刺場均能賞給對手高達7次的火鍋。搭配46.1%的團隊命中率與場均25.5次助攻，今日這場生死戰，馬刺只要能發揮禁區的絕對優勢並維持火燙的進攻節奏，極有機會在客場掀翻衛冕軍，寫下新世代黑衫軍的史詩傳奇。
✳️馬刺VS雷霆傷兵名單
雷霆：米契爾（Ajay Mitchell）、威廉斯（Jalen Williams）、索柏（Thomas Sorber）
馬刺：加西亞（David Jones Garcia）
✳️ 5月31日NBA季後賽賽程表（台灣時間）
馬刺VS雷霆 G6 精彩回顧
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：緯來體育台
🟡線上收看：NBA League Pass。
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比賽地點：雷霆主場
開賽時間： 5月31日（日）上午08：00
✳️馬刺VS雷霆系列賽對戰分析
雷霆捍衛主場 SGA盼粉碎馬刺天敵魔咒
雖然前一場比賽雷霆在客場慘敗，遭對手將系列賽強行扳成3：3平手，但今日回到奧克拉荷馬，賠率依舊看好雷霆、開出讓3.5分的優勢。本賽季雷霆對戰西區球隊繳出41勝11敗的戰績，今日勢必要全力捍衛主場。
雷霆隊此役若想勝出並挺進總冠軍賽，禁區的制空權與外線發火將是兩大關鍵。雷霆本季場均能抓下34.6個防守籃板、高居全聯盟第三，其中當家長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）場均貢獻7個防守籃板，他與SGA必須在內外線挺身而出。此外，雷霆本季場均能轟入13.8顆三分球，剛好能針對馬刺每場允許對手投近13顆三分球的外線防守破綻。只要SGA能擺脫上一戰僅拿15分的低迷、率領外線全面開火，衛冕軍絕對有信心在主場粉碎宿敵，連續兩年殺入總冠軍賽。
複製前戰狂勝27分表現！文班亞馬要化身「禁區野獸」
馬刺隊本季堪稱是雷霆隊的頭號天敵，例行賽至今交手屢屢佔得上風，上一戰當代神獸文班亞馬（Victor Wembanyama）瘋狂炸裂28分肆虐雷霆禁區。今日馬刺將頂著客場劣勢，全力爭取翻盤、衝擊總冠軍賽門票。
馬刺隊此役掌握了兩大數據優勢。首先是恐怖的禁區破壞力，馬刺本季在西區以場均47個籃板高居第二，其中文班亞馬一人就抓下誇張的11.5個，將對雷霆的內線造成巨大威脅。
其次是極高的進攻效率，馬刺本季團隊投籃命中率高達48.3%，比雷霆本季對手的平均命中率（43.7%）還要高出4.6%。這代表只要馬刺能維持上一戰的傳導流暢度與火燙手感，即便是客場作戰，黑衫軍依舊有極大機會寫下「下剋上」的灰姑娘傳奇，挺進最終決賽。
雷霆：SGA、霍姆葛倫（Chet Holmgren）
面對來勢洶洶的聖安東尼奧馬刺，衛冕軍雷霆的最大本錢，莫過於陣中兩大核心，也就是兩屆MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與明星長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）的連線。
雷霆隊本季能持續穩居西區龍頭，SGA居功厥偉。他今年打出統治級的賽季，場均轟31.1分、外加6.6次助攻，是全聯盟防守者最頭痛的無解球星；而在他身邊的頂級禁區支柱霍姆葛倫，在最近10場高強度的季後賽戰局中，也繳出場均15.1分的紮實貢獻。
除了法國神獸文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區展現歷史級的宰制力外，超新星卡斯特（Stephon Castle）的強勢突圍，讓馬刺組成「新雙槍」，今日客場生死戰，馬刺必須全力複製前戰狂勝的進攻水準，力拼下剋上奇蹟。
文班亞馬在季後賽越戰越勇，最近10場比賽場均能轟下恐怖的25.8分與11.1個籃板，完美統治禁區。馬刺能與衛冕軍纏鬥至今的另一大關鍵，則是新星後衛卡斯爾的爆發。他本季場均能貢獻16.6分與5.3個籃板，在後場提供了強悍的攻守能量。
近10戰斬獲7勝！雷霆搶七大戰祭「閃電戰」
回顧最近10場高強度的季後賽激戰，雷霆隊斬獲了7勝3敗的戰績，團隊場均能轟下113.9分，並將對手的得分限制在109.3分。今日背水一戰，雷霆將持續發揮他們最擅長的閃電戰與窒息式防守。
數據顯示，雷霆隊近期在攻防兩端表現非常均衡，團隊投籃命中率高達46.6%，場均還能傳出26.2次助攻、抓下41.2個籃板。而雷霆今天在G7最強大的終極武器，莫過於他們冠絕聯盟的抄截。在近10場比賽中，雷霆場均能瘋狂帶走10.6次抄截，搭配4.1次阻攻，往往能在第一時間轉換快攻，打得對手措手不及。
場均7阻攻火鍋店開張！馬刺近10戰火力驚人
馬刺在最近10場季後賽中拿下了6勝4敗的成績。更驚人的是，馬刺近期的團隊火力爆發，場均狂轟116.7分、更將對手得分壓制在108.8分。馬刺最恐怖的就是他們的「禁區制空權」。在近10場比賽中，馬刺場均能抓下傲視群雄的48.7個籃板，在二次進攻與籃板的保護上完勝雷霆。
同時，在文班亞馬（Victor Wembanyama）領銜下，馬刺場均能賞給對手高達7次的火鍋。搭配46.1%的團隊命中率與場均25.5次助攻，今日這場生死戰，馬刺只要能發揮禁區的絕對優勢並維持火燙的進攻節奏，極有機會在客場掀翻衛冕軍，寫下新世代黑衫軍的史詩傳奇。
雷霆：米契爾（Ajay Mitchell）、威廉斯（Jalen Williams）、索柏（Thomas Sorber）
馬刺：加西亞（David Jones Garcia）
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聖安東尼奧馬刺 vs. 奧克拉荷馬雷霆（G7）
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