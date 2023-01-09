認地熱為再生能源重要項目 曾文生：或許今年將加速發展
經濟部次長曾文生今（9）日表示，目前在2050年發電占比最高的前兩名為離岸風電以及太陽光電，而「地熱」蘊藏量豐富，也成為未來台灣發展再生能源的重要項目，事實上，政府近幾年不斷關注地熱發展，「盼地熱技術更加成熟，並且有所突破，能夠在台灣做廣泛的應用，或許今年，將會是台灣開始加速發動地熱發電的重要時刻。」他期待國外的合作夥伴能在台灣各地找到不同的合作單位，或者也可直接與中油、台電合作，儘速於台灣落地，也盼各界能夠提供政府好的產業發展政策，讓政府來加以擬定，使地熱發電能在台快速發展。
記者鄭妤安／台北報導
曾文生今日於「2023台灣國際地熱論壇」致詞提到，在能源轉型基礎之下，為達到2050淨零排放，台灣該如何加速再生能源發展，成為台灣達成淨零目標的關鍵，觀察台灣目前整體再生能源發展狀況以及政府的規劃，目前在2050年發電占比最高的會是離岸風電，再來會是太陽光電，這兩者皆是目前技術較於成熟的再生能源發電方式，同時也符合台灣特殊的地理條件。
除此之外，他指出，「地熱」蘊藏量豐富，且具有適合發展的條件，甚至也是未來台灣發展再生能源的重要項目，事實上，政府近幾年透過與學術團體、民間社團、法人機構，不斷關注地熱發展，「盼地熱發展技術更加成熟，並且有所突破，能夠在台灣做廣泛的應用，或許今年，將會是台灣開始加速發動地熱發電的重要時刻。」
曾文生接續說道，台電及中油是經濟部所主管的國營事業，望能找尋更多的合作夥伴，一起發展台灣的地熱發電，不僅希望台灣的地熱發展能夠透過幾個大國營事業來支撐，也盼能與更多的民間公司做合作，讓地熱發電能夠像離岸風電一樣，在短時間內透過政府的領導與規劃，有比較清楚的發展。
他表示，近年皆已陸續探勘台灣適合發展地熱的地點，期待國外夥伴能在台灣各地找到不同的合作單位，或者也可直接與中油、台電合作，儘速於台灣落地，找到適合發展的地點，也希望各界能夠提供政府好的產業發展政策，讓政府來加以擬定，使地熱發電能在台快速發展。