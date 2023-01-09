大掃除防腰背受傷！必知８原則：搬物別彎腰、取物別硬拿！

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潘晨光物理治療師建議，搬動重物時可以注意幾項原則，以避免受傷。首先在開始之前須先做個暖身，把筋骨活動開來，身體的血液循環加快後，肌肉的反應也會比較快速，且適切而不易受傷，有助降低受傷機會。
若是搬取高過於頭部、肩部的物品時，應準備個穩固的椅子或其他墊腳物品支撐，避免直接以墊腳、伸手等方式免強拿取，以免肩臂、腰背受傷。
在搬動地上或低處的物品，不論物品大小，都應盡量將雙腿張開、屈膝蹲下搬取，不可貪圖方便而直接彎腰搬取，以免腰背肌肉拉傷、甚至造成椎間盤突出，嚴重時甚至會壓迫到神經。
許多人在搬動重物時，會不自覺的憋住呼吸，這點也要注意避免，應保持正常呼吸，不可憋氣，以免血壓突然飆升，引發潛在的心血管疾病。
另外，搬動物品時，應盡量將物品和身體靠近。稍重的物品即便單手就可以拿取，也不要長時間的單手攜行，以免側背部肌肉因用力過久、用力不均而受傷。
若是搬動的物品是屬於衣櫃、沙發等大型、重型傢俱，搬動的方式應盡量以推、拉進行，如需移動一段距離時，也建議善用板車、手推車、滑輪等工具，如此也可降低受傷的可能。
大掃除防腰背受傷！必知８原則－清潔篇
在清潔方面，潘晨光物理治療師也提醒，打掃過程當中，許多人習慣會「蹲跪在地板上擦地板」，這樣的方式其實也應避免，因為即便是健康的年輕人，時間久了也一樣會腰痠背痛，而若是原本就有膝蓋或脊椎相關的關節炎，更有可能引起發作。因此建議在清掃過程中，還是使用掃把、拖把等較符合人體工學的工具為佳。而工具的挑選也建議使用長柄、可雙手持握的工具，以雙手同時進行。
大掃除中腰背受傷怎麼辦？千萬別逞強，以免惡化！
潘晨光物理治療師也叮嚀，萬一大掃除、搬動物品過程當中受傷，發生腰背疼痛等情況時，應立即臥床休息，不可逞強繼續工作，以避免傷勢惡化。臥床的姿勢，可以仰躺、膝蓋下墊個枕頭，或是屈膝側躺、兩腳之間夾個枕頭，讓背部肌肉放鬆。
若是休息一天之後，腰背疼痛的情況仍未減輕，或是發現有觸電般的疼痛出現、或其他異常現象時，應立即到醫院循骨科、神經科、外科、復健科診治。若是在休息一天後情況改善，可局部熱敷患部，以增加血液循環、放鬆肌肉，讓受傷的部位恢復。
養成良好的行動習慣，不論是年前大掃除，或平時進行清節、搬運、搬家等動作時，都可降低許多不必要的傷害，也讓過程當中更輕鬆有力、事半功倍！
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