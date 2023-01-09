提案發現金1萬元！國民黨團再籲延會　力拚過年前就能領

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曾銘宗指出，根據《預算法》第六條第三項規定：「歲入、歲出之差短，以公債、賒借或以前年度歲計賸餘撥補之。」也就是歷年稅計賸餘，可以做為財源。簡言之，政府發現金不用舉債。因此國民黨團具體要求立法院延會至1月19日，審查發放現金法案及特別預算；其次，過年前完成發放現金法案，及特別預算法定程序。
曾銘宗表示，民進黨一直說來不及，既然做不到，那就由國民黨團來主導發放放現金法案立法程序，在1月19日完成。
書記長李德維指出，民進黨對發放現金不會做，沒關係，國民黨團來幫忙做，民進黨只要照抄就好。國民黨團一貫主張發放現金從速、從簡，上週四國民黨團已針對本會再延會事宜，發文給立法院長游錫堃，呼籲盡速召開朝野協商，好好討論如何還稅於民。國民黨團也將「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」草案送出，也呼籲行政院的對案盡速送到立法院審查。
李德維強調，國民黨團只有一個目標，趕快把立法院的工作完成，讓行政單位有所依據，至少讓國人在19日之前，確定會還稅於民發現金；國民黨團再次強調，發放現金的金額是1萬元，這也是國民黨團的目標。
首席副書記長謝衣鳯則表示，「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」本該是執政的民進黨責無旁貸，立即著手進行的事，但仍不見行政院草擬出版本，因此，國民黨團專業財經立委就來幫蔡政府，草擬「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」草案；國民黨團草擬「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」共有八條，其中第一條與第三條明定主管機關、經費來源、預算編列方式，以及排除《預算法》相關規定的限制。
「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」第一條：「為讓全民共享稅收超徵成效，並振興經濟，刺激民間消費動能，將稅收超徵金額以發放新臺幣(以下稱現金)方式與全民共享。」第二條：「本條例之主管機關為國家發展委員會。」謝衣鳯指出，現金發放需要跨部會協調，國發會具有執行跨部會協調業務功能，且過去也執行過發放消費券、三倍券和五倍券。
第三條：「本條例辦理發放現金所需經費以特別預算方式編列。其預算編製及執行不受預算法第二十三條之限制。」也就是特別預算不能為經常預算，條例不受《公共債務法》及《財政紀律法》的限制。謝衣鳯表示，過去曾發放過消費券、三倍券和五倍券時，朝野也同意適用相關法條。
謝衣鳯也指出，政府舉債總額，依法不得超過其總預算及特別預算歲出總額之百分之十五。第三條也明定出「中華民國一百十一年中央政府總預算經審計部完成審定之歲計賸餘，應優先用於彌平本條例所舉借之債務。」國民黨團跟主計長朱澤民在上週朝野協商總預算時，曾充分討論，目前已經審議可用的稅計賸餘約為1200億元，8月1日可使用的稅計賸餘約為3000億元，不用舉債發放現金。
第四條到第六條規定發放現金主管機關辦理事項，未來由權責單位國發會來決定各部會負責協助辦理事項，發放對象與金額及相關事宜，分別授權主管機關及相關部會以辦法定之。
第七條明定現金發放之相關業務，得不適用政府採購法招標、決標之規定。第八條是施行日期及施行期限。謝衣鳯建議，未來立法院財政委員會視國家經濟發展，若出現超收稅額，可召開朝野協商，在不同的經濟情況下，討論是否還稅於民，不論未來誰執政，都有法源依據還稅於民。當「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」經過立法院三讀通過之後，行政院宜快，不宜慢，立即著手準備發放現金。