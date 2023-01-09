板橋大遠百搶攻高端餐飲 初魚雙品牌漲價百元訂位仍爆滿
板橋大遠百迎來新氣象，繼GUCCI專門店改裝盛大開幕後，生日慶再度進駐高端餐飲品牌，超人氣「初魚」雙品牌，一次在此開幕「初魚鮨」和「初魚鐵板燒」，主打全預約制，從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本，採產地當日空運，體現江戶前無菜單板前料理。即使今年漲價百元仍不減饕客興致，訂位大爆滿。
記者蕭涵云/綜合報導
板橋大遠百迎接生日慶新氣象，2樓一次展店「初魚」雙品牌「初魚鮨」和「初魚鐵板燒」，採全預約制的高品質食材饗宴，從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本，主打產地當日空運的頂級活體海鮮，體現江戶前無菜單板前料理。每日不盡相同的套餐制餐點，一次約可吃到18道料理，除了高檔和牛、龍蝦、干貝、南非活鮑魚等常見食材，更有機會品嚐到烏魚白子、乾鯛（台灣俗稱馬頭魚）、胭脂蝦等少見漁鮮。1/20起將漲價百元來到每人1700元，再加10%服務費，仍不減新北饕客興致，1月訂位早就大爆滿。
創辦人朱𩃀理透露，去年截至12月中業績計算，初魚的客均落在2千3元左右，顯見老饕們追加單點菜色與酒水的實力，初魚於板橋大遠百2樓共計41席座位，期望新店開幕單月有機會創下650萬業績，業者證實1月的訂位已全部搶先訂滿。他更透露，初魚今年將持續展店至少4家；第二季更有望開展全新副品牌，除了平價美食街餐飲、更有高端街邊店選擇，預計2024年店總數目標達40家。
板橋大遠百表示，去年底餐飲在百貨佔比約24～25%，今年可望提高至28%；目前館內餐飲部份，店王是年創3億以上業績的鼎泰豐，海底撈則以2.6億元緊追在後。爾後還將陸續引進老乾杯、黑毛屋等高端餐飲，過去遠百餐飲客單約落在6～8百之間，相信初魚體系的加入後也有助於提高客單價挹注。